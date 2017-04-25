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رقم الخبر: 192006 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: محليات  
خدادي يؤكد على تعزيز التعاون الاعلامي بين ايران و السنغافور

خدادي يؤكد على تعزيز التعاون الاعلامي بين ايران و السنغافور

اكد المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء محمد خدادي ، وفي لقائه وفدا ثقافيا واعلاميا من سنغافورة بمقر الوكالة في طهران ، اكد على ضرورة التعاون بين ارنا و وسائل الاعلام السنغافورية وذلك في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العالم، بما يصب في التضامن بين الشعوب وتعزيز السلام العالمي.

وقال خدادي، ان وسائل الاعلام تضطلع اليوم بدور هام في مواجهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن الارهاب وتعزيز الجانب المعرفي على الصعيد الدولي.
ولفت المدير العام لوكالة ارنا، ان العصابات الارهابية مثل داعش وحليفاتها تستخدم الاعلام اليوم لترويج مآربها الارهابية وتخويف وترويع الشعوب وذلك من خلال الجرائم البشعة التي تمارسها يوميا.
وتابع، ان دور الاعلام في هذا الاطار يكمن في اتخاذ خطوات رامية الى تعزيز التضامن والتفاهم بين الشعوب ونشر انباء السلام في العالم.
واكد خدادي ان وكالة ارنا و وسائل الاعلام السنغافورية تملكان فرصا كبيرة للتعاون في هذا الخصوص .
وفي جانب اخر من تصريحاته للوفد الاعلامي والثقافي السنغافوري ، اشار المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء الى الوضع الانساني المزري الذي يعاني منه الشعبان اليمني والسوري اليوم اثر الحرب المفروضة من جانب القوي العالمية والجماعات الارهابية ؛ مشددا بقوله ان مسؤولية الاعلام الحرّ في هذا الجانب ترتكز على عدم التمويه على هذه الحقائق وانما متابعتها بشكل جاد والحؤول دون توسع هكذا مخاطر في ارجاء العالم.
الي ذلك قال السفير الخاص لوزارة الخارجية السنغافورية في الشرق الاوسط  زين العابدين رشيد  في هذا اللقاء، ان زيارة الوفد السنغافوري الى ايران تاتي بهدف تعزيز المعلومات بشأن الثقافة والحضارة الايرانية الزاخرة.
واعرب رشيد عن ترحيب بلاده بتعزيز التعاون الاعلامي بين ارنا و الاعلام السنغافوري، وشعبي البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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