ان الدور التمهيدي للمستوى الاول في الدوري العالمي لكرة الطائرة لعام 2017 سيقام في غضون ثلاثة اسابيع خلال الفترة من 2 لغاية 18 يونيو/حزيران القادم بمشاركة 12 بلدا هي ، صربيا والبرازيل وفرنسا وايطاليا وولندا واميركا وروسيا وايران وبلجيكا والارجنتين وبلغاريا وكندا.

واللاعبون الذين دعاهم المدرب ایغور کولاکوفیتش (مونتينغرو) هم : فرهاد سال افزون، ميلاد عبادي بور، سامان فائزي، ميرسعید معروف، فرهاد قائمي، سيد محمد موسوي عراقي، بوريا فياضي، مصطفی حيدري، عادل غلامي، امير غفور، مجتبی ميرزاجانبور، فرهاد نظرب افشار، جواد حسبن آبادي، محمد جواد معنوي نجاد، محمد فلاح زرجوب، علي شفيعي، رضا قرا، محمد طاهر وادي، مهدي مرندي، مسعود غلامي وسليم جبرلي.

ودخل المنتخب الوطني لكرة الطائرة معسكرا داخليا في طهران استعداد لهذا الاستحقاق الدولي ، كما سيدخل ثلاثة معسكرات خارجية خلال ستقام الشهر المقبل في كل من مونتينغرو وسلوفينيا وبولندا.

وستخوض ايران اول مباراة لها في الدوري العالمي لكرة الطائرة يوم 2 يونيو / حزيران القادم امام ايطاليا في طهران.