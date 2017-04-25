احرزت ايران لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين بعد تحقيقها الانتصار الرابع على التوالي ، بالفوز على منتخب لبنان بنتيجة 72-64.

بعد فوزها على لبنان..

اقيمت المباراة في اليوم الاخير من البطولة على صالة مجمع آزادي بطهران ، وكانت بمثابة المباراة النهائية لاحراز اللقب.

وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة الاولى لصالح ايران 21-18 ، 16-11، 17-11 فيما فاز لبنان بالشوط الرابع والاخير 18-24.

وتبوأت ايران المركز الاول بعد تسجيلها اربعة انتصارات متتالية ، واحتلت لبنان المركز الثاني ليتأهلا الى نهائيات بطولة آسيا للناشئين ، فيما جاءت سوريا بالمركز الثالث.