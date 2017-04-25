  • الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أبريل 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192003 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 15:24 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين
بعد فوزها على لبنان..

ايران تحرز لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين

احرزت ايران لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين بعد تحقيقها الانتصار الرابع على التوالي ، بالفوز على منتخب لبنان بنتيجة 72-64.

اقيمت المباراة في اليوم الاخير من البطولة على صالة مجمع آزادي بطهران ، وكانت بمثابة المباراة النهائية لاحراز اللقب.

وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة الاولى لصالح ايران 21-18 ، 16-11، 17-11 فيما فاز لبنان بالشوط الرابع والاخير 18-24.

وتبوأت ايران المركز الاول بعد تسجيلها اربعة انتصارات متتالية ، واحتلت لبنان المركز الثاني ليتأهلا الى نهائيات بطولة آسيا للناشئين ، فيما جاءت سوريا بالمركز الثالث.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0688 sec