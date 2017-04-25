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|رقم الخبر: 192003
|تاريخ النشر: نيسان 25, 2017
|الوقت: 15:24
|الاقسام: رياضة
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بعد فوزها على لبنان..
ايران تحرز لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين
احرزت ايران لقب بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين بعد تحقيقها الانتصار الرابع على التوالي ، بالفوز على منتخب لبنان بنتيجة 72-64.
اقيمت المباراة في اليوم الاخير من البطولة على صالة مجمع آزادي بطهران ، وكانت بمثابة المباراة النهائية لاحراز اللقب.
وكانت نتيجة الاشواط الثلاثة الاولى لصالح ايران 21-18 ، 16-11، 17-11 فيما فاز لبنان بالشوط الرابع والاخير 18-24.
وتبوأت ايران المركز الاول بعد تسجيلها اربعة انتصارات متتالية ، واحتلت لبنان المركز الثاني ليتأهلا الى نهائيات بطولة آسيا للناشئين ، فيما جاءت سوريا بالمركز الثالث.
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