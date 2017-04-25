تعادل نادي برسبوليس الايراني مع الهلال السعودي بدون اهداف في المباراة التي اقيمت يوم الاثنين على ملعب السطان قابوس في مسقط لصالح الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

ورغم الهجمات المتعددة التي شنها برسبوليس على مرمى الهلال السعودي ، الا انها لم تثمر عن هز شباك الخصم بسبب عدم دقة مهاجمي الفريق الايراني.

ولم يحتسب حكم المباراة العراقي مهند قاسم، ركلة جزاء واضحة لصالح برسبوليس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بعد ان مست الكرة يد احد لاعبي الهلال داخل منطقة الجزاء.

وانتخب مهاجم برسبوليس، مهدي طارمي افضل لاعب في المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الاولى قد انتهت ايضا بالتعادل 1-1. وبهذه النتيجة اصبح رصيد برسبوليس 6 نقاط ، بالمركز الثالث ، في حين حافظ الهلال السعودي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وجاء الريان القطري بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط ، ثم الوحدة الاماراتي برصيد 4 نقاط. وكان الوحدة الاماراتي قد حقق فوزا كبيرا على الريان القطري 5-1 في المباراة التي اقيمت في ابوظبي.

«ذوب آهن» يخسر في لقائه أمام «العين» الإماراتي

خسر فريق ذوب آهن الإيراني لكرة القدم اللقاء الذي جمعه يوم الإثنين بنظيره العين الإماراتي على ملعب «فولاد شهر» بمدينة أصفهان وسط إيران. فريق ذوب آهن الإيراني لكرة القدم إلتقى مساء يوم الإثنين على ملعب "فولادشهر" في مدينة أصفهان وسط البلاد، بنظيره العين الإماراتي ضمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث إنتهى اللقاء بخسارة ذوب آهن بعد أن هزَّ العينُ شباكه بثلاثة أهداف نظيفه.

ويكون العين الإماراتي بالنتيجة التي حققها في لقائه أمام ذوب آهن قد حاز على 9 نقاط، حيث تأهل بذلك إلى تصفيات ألعاب المجموعة C من منافسات بطولة دوري آسيا لكرة القدم، فيما حصل كل من ذوب آهن والأهلي السعودي على سبع وثماني نقاط.

وضمت تركيبة فريق ذوب آهن الإيراني في مباراته أمام العين كل من اللاعبين، رشيد مظاهري، ووحيد محمد زاده، ومحمد نجاد مهدي، وحجت حق وردي، وسيد محمد رضا حسيني، ومهران درخشان مهر، ودانيال اسماعيلي فر، ومهدي مهدي بور، وإحسان بهلوان، ومرتضى تبريزي، وجيري بنسون.

وقد أضاع ذوب آهن في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة تسديدة لركلة جزاء عن طريق اللاعب جيري بنسون بعد أن سددها هادئة بإتجاه حارس مرمى العين الإمارتي.

وكان العين الإماراتي قد حصل في الموسم الماضي لمنافسات دوري أبطال آسيا على لقب الوصافة في تلك المنافسات.