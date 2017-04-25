بالنسبة للكثير من الناس، ليس هناك أسوأ من سيارة متسخة قذرة! لكن إن كنت تعيش في موسكو، فقد تجد أن هذه فرصة لتحصل على لوحة فنية على سيارتك!.

فالفنان والمصوِّر الروسي (نكيتا غولوبيف) لم يجد اتساخ السيارات بالغبار والأتربة أمراً مزعجاً على الإطلاق، بل وجد فيه فرصة لإخراج موهبته الفذة بالرسم وتحويلها إلى لوحات فنية متحركة!.

ونشر الفنان العديد من أعماله الفنية على السيارات القذرة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

لذلك، في المرة المقبلة التي يشتكي بها أحدٌ ما من قذارة سيارتك، فقط اشرح له أنك تدعم الفنانين في الشارع والذين يُمكن أن يتركوا لك تحفة فنية على سيارتك في يوم ما!.