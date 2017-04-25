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رقم الخبر: 191998 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 15:12 الاقسام: منوعات  
لن تصدق كم عدد أفراد أسرة هذه المرأة
بعيد ميلادها الـ98..

لن تصدق كم عدد أفراد أسرة هذه المرأة

من المقرر أن يجتمع جميع أفراد العائلة في شهر حزيران/ يونيو المقبل للاحتفال بعيد ميلاد مارغاريت الثامن والتسعين.

مارغاريت هوارث امرأة بريطانية تبلغ من العمر 97 عاماً، وتؤكد بأنها تملك أكبر أسرة في المملكة المتحدة، إذ يبلغ عدد أفرادها أكثر من 150 شخصاً.

ويبلغ عدد أولادها وبناتها 12 توفي منهم روبرت وهو طفل وابنتين وهما اني وماري في حين توفي زوجها روبرت منذ فترة طويلة.

ويبلغ عدد أحفاد مارغاريت 45 حفيداً أكبرهم انثوني كونروي الذي يبلغ من العمر 52 سنة في حين يبلغ عدد أولاد أحفادها 84، وأحفاد أحفادها 25 أصغرهم جاك جافين الذي يبلغ من العمر حوالي سبعة شهور.

وبحسب صحيفة (ميرور) البريطانية فإن عمر أولاد مارغاريت يترواح بين 50 و70 سنة وتعيش في مدينة (مانشستر) شمال غربي بريطانيا وهي من أشد مشجعي نادي (مانشستر يونايتد) الذي تملأ صوره جدران منزلها.

ومن المقرر أن يجتمع جميع أفراد العائلة في شهر حزيران/ يونيو المقبل، للإحتفال بعيد ميلاد مارغاريت الثامن والتسعين.

وقالت ابنتها اماندا: (إنها شخص رائع وهي تحب الأسرة ونحن دائماً نأتي لزيارتها ونحتفل معها في مناسبات عديدة مثل عيد الميلاد ورأس السنة).

وأضافت: (على الرغم من كثرة عددنا فإنها تعرفنا جميعاً… أنا أراهن بأنه لا يوجد شخص في بريطانيا يملك هذا العدد من الأحفاد وأحفاد الأحفاد…هذا شيء رائع).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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