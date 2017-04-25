ألقى زوجان إيطاليان ابنهما (7سنوات) من نافذة المنزل في محاولة يائسة لإنقاذه من حريق، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة.

ونقلت وكالة الانباء الايطالية (أنسا) عن الادارة المحلية للاطفاء قولها إن الحادث وقع نحو الساعة الثالثة صباحاً (0100 بتوقيت غرينتش) في بلدة كاسيلا، على ضواحي ميناء جنوة الرئيسي شمال غرب إيطاليا. ونقل الصبي إلى المستشفى في حالة حرجة، لإسعافه من اصابات خطيرة في الرأس وأعراض استنشاق الدخان.

وتعرض والداه أيضاً لإصابات، عندما قفزا من ارتفاع نحو خمسة أمتار، من شقتهما في الطابق الثاني. وتعرض الأب اليسيو فرايتا لكسر في العظام، بينما تعرضت الأم فينسينزا سانسون لإصابات أقل خطورة، حيث سقطت على أسلاك نشر الغسيل.

ونقل الاثنان أيضاً إلى المستشفى. ويشتبه رجال الاطفاء في أن الحريق اندلع بسبب موقد يعمل بالأخشاب. ونقلت صحيفة «إل سيكولو إكس.آي.إكس» المحلية عن أحد الجيران قوله إنها كانت ليلة باردة، حيث زادت درجات الحرارة عن الصفر بقليل. ولم تكن الشقق الأخرى في المبنى مأهولة بالسكان.