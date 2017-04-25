فازت ديليني جاياسوريا، التي تبلغ من العمر 30 عاماً من أوستن بولاية تكساس، مؤخراً بسيارة KIA Optima LX 2017، بعد تقبيل السيارة لمدة 50 ساعة متواصلة في مسابقة (قُبّلة كيا).

برعاية إذاعة إيهيرت، بدأت هذه المسابقة الأسبوع الماضي، مع 20 شخصاً ألصقوا شفاههم على هيكل السيارة الجديدة للحصول على فرصة للفوز بها.

وكانت القواعد واضحة جداً، إذ إن آخر شخص يصمد لآخر دقيقة من هذه المسابقة سيُعلن اسمه الفائز بسيارة كيا الجديدة. كان يحصل المشاركين على 10 دقائق راحة كل ساعة، وهي التي من خلالها بإمكانهم زيارة الحمام، أو شرب الماء، لكن بخلاف ذلك، فإذا ابتعدت الشفاه عن السيارة فسيتم استبعاد المتسابق.

بدأت المسابقة يوم الاثنين الماضي، وقد تم استبعاد 5 أشخاص بحلول المساء، لعدم تقبيل السيارة بشكل مستمر. وبعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، انخفض عدد المتسابقين الصامدين إلى 11 شخص، وعندها أصبحت الأمور صعبة.

يبدو بأن هذه المدة طويلة جداً، لذك فإنه كان يُسمح للمتسابقين بوضع سماعات الرأس والاستماع للموسيقى، في حين أن البعض الآخر كان يستخدم هاتفه الذكي، كما أن آخرين اكتفو بإغلاق عيونهم.

عندما أكمل المتسابقون 50 ساعة، عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الماضي، فاز 7 متسابقين في هذا السباق، وهذا الأمر الذي دفع المنظّمين للمسابقة إلى اللجوء إلى قواعد المسابقة التي كانت تنص على إجراء قرعة بين الأشخاص الفائزين.

وقد كانت ديليني جاياسوريا هي المحظوظة في نتيجة هذه القرعة، لكن الفائزين الآخرين حصلوا على جوائز ترضية على شكل تذاكر حفل موسيقي.