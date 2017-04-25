في الحالتين هو عالم.. في الأولى عالم باللغة وفي الثانية عالم باللغو!! يعني ايه؟! يعني يعرف يلغي كثير!! وشتان بين هذا وذاك.

العلماء من النوع الأول يقولون عن «المرجفون» أنها صيغة جمع لـ«مرجف» وهذا هو اسم فاعل لفعل أرجف. يرجف.. ارجافاً.. والفاعل مرجف والمفعول مرجف كمان لكن الفرق بحركة حرف الجيم في الفاعل يكون الجيم مكسوراً وفي المفعول يكون مفتوحاً..

أحبتي هل تعلمون أن موضوع الأمس هو اللي جرجرني لورطة اللغويين هذه.. عندما حكينا عن وسائل اعلام الإنفتاح والإنبطاح التي طبلت لتصريح ترامب بأن ايران هي التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم!! شفتوا ازي يا عالم؟!..

على ضوء اللغوة عفواً اللغة بودي أن أسأل حضراتكم شو هو دور المرجف؟! الجواب معلوم يرجف الناس!! يقول حاجة أو يتصرف ويفعل حاجة يخلي الناس ترجف!! وأنا أعتقد أن هذه مهمة مش صعبة ومعلومة ولكن مين هم الناس اللي بهذا الفعل أو القول يمكن أن ترجف قلوبهم أو أرجلهم أو يرتجف كل البدن؟! الجواب لكم.. فصّلوا فيه على كيف كيفكم..

فيصل القاسم يقول أن ترامب حيعمل ناتو عربي اسلامي سنّي كبير وواسع وعريض.. عيب كده يا فيصل.. وهذا الناتو سيدمر ايران ويقضي على تمددها!!.. وعلى هذا الوتر يعزف القلاب الحباب وقطيش وحبيش وكل آكلي العيش.. وترقص على نغماتهم «العربية» الساقطة وأخواتها اللعوبات اللي تعرفوهن وتعرفون عمايلهن!!..

بالأمس حكينا عن الذين في قلوبهم مرض.. الذين يصفهم القرآن الكريم في موضع آخر بـ«وفيكم سماعون لهم»!!.. يا أحبتي من حقنا نكتب ونعلّق ونرّد عسى ولعل نسبق اولئك الطبالون والراقصات ونمنع تأثيرهم في أرجاف هؤلاء الناس الجهلة اللي يعيشون في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

توقف عن الكتابة حين قرأت في أحد التعليقات على مقالاتي شخص كنت أتصور أنه من بسطاء الناس وإذا به يقول عملت أمريكا حلفاً أوسع مما يقولون الآن بكثير.. لقد ضم حلفهم في الحرب على ايران عام 1980العالم كله إلا ما رحم ربي.. ولم يمض حينها على انتصار الثورة الإسلامية وانهيار نظام الشاه إلا سنة وبضعة شهور.. وكانت النتيجة خيبتهم وفشلهم وخسارتهم.. فما بالك الآن وقد انقلبت كل الموازين رأساً على عقب..