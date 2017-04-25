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رقم الخبر: 191990 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: اجتماعيات  
الهبّات الساخنة خطيرة على قلوب النساء

الهبّات الساخنة خطيرة على قلوب النساء

يقول الباحثون إن النساء اللاتي تبدأ لديهن الهبات الساخنة في الأربعينات وأوائل الخمسينات من أعمارهن قد يكن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فيما بعد.

وخلص الباحثون في دراسة شاركت فيها 272 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عاما إلى وجود علاقة بين الهبات الساخنة المبكرة والخلل الوظيفي للخلايا الباطنية وهو عرض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت ريبيكا ثرستون كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي من معمل الصحة النسائية السلوكية الحيوية التابع لجامعة بيتسبرغ: «كانت الهبات الساخنة تعتبر مجرد أمور تتعلق بجودة الحياة. ولم يربط باحثون كثيرون بينها وبين صحة قلب المرأة».

ولاحظ الباحثون ظهور عرض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء اللاتي بدأت لديهن الهبات الساخنة بين سن 40 و53 عاما.

وقال الباحثون في تقرير نشرته دورية (مينوبوز) في عددها الصادر في العاشر من أبريل إن نفس العرض لم يظهر في النساء من نفس الفئة العمرية اللاتي لم يتعرضن للهبات الساخنة.

وأضافوا أنه لم تظهر صلة بين الهبات الساخنة والخلل الوظيفي للخلايا الباطنية بين النساء الأكبر سنا اللاتي تتراوح أعمارهن بين 54 و60 عاما، فيما لم تكن أي من المشاركات في الدراسة تدخن كما لم تشخص إصابة أي منهن بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر الباحثون أن الهبات الساخنة أثناء اليقظة قد تشير إلى خطر أكبر بالمقارنة بها أثناء النوم وذلك لأسباب غير معروفة بعد.

ووضع الباحثون في الاعتبار عوامل خطر أخرى تتعلق بالقلب والأوعية الدموية وانخفاض مستويات هرمون الإستروجين بين النساء الأكبر سنا مما قد يؤدي إلى تراجع وظائف أوعية الدم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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