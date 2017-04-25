كشف علماء تابعون لجامعة غلاسكو البريطانية عن حمية غذائية من شأنها الوقاية من بعض أنواع السرطان.

وفي مقال نشرته مجلة "نيتشر" للعلوم قال العلماء إن "اتباع حمية غذائية معينة، تعتمد على استبعاد نوعين من الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات من النظام الغذائي يساعد على إبطاء تطور سرطان الدم والأمعاء".

وأضافوا: "الحديث يدور عن الجلايسين والسيرين، اللذين يتوافران بكثرة في اللحوم ومنتجات الألبان، وبالإضافة لتلك المنتجات، فالجلايسين يتوافر أيضا في السبانخ والجرجير، أما السيرين فيمكن الحصول عليه بتناول اللوز والعدس والحمص والبازلاء، هذان الحمضان الأمينيان ضروريان لحياة الخلايا وإنتاجها للبروتينات، أي أنهما ضروريان لنموها بشكل عام، الخلايا السليمة في الجسم تقوم بتركيب هذين الحمضين، أما الخلايا الخبيثة فتعتمد بحد كبير على مصادر الغذاء للحصول عليهما، وبالتالي فإن حرمان الخلايا الخبيثة من مصادر تلك الأحماض يؤدي إلى تباطؤ نموها".

وتوصل العلماء لتلك النتائج بعد التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، حيث أخضعوا الفئران المصابة بسرطان الدم والأمعاء والغدد اللمفاوية لحمية غذائية خالية من الحمضين الأمينيين المذكورين، حيث بينت النتائج أن معدل نمو الخلايا السرطانية في أجسادها تباطأ بشكل ملحوظ، فضلا عن ازدياد معدلات العمر لديها.

ومن جانبه أكد البروفيسور، كارن فوسدن، وهو أحد القائمين على التجارب، أن "ما توصلوا إليه يعد خطوة مهمة في علاج السرطان، ومن الممكن الاستفادة من النتائج مستقبلا لمحاربة هذا المرض الخبيث، لكنه أكد أن "على المرضى عدم الاستعجال واستثناء الجلايسين والسيرين من نظامهم الغذائي، فذلك النوع من الحميات الغذائية يوصف للمرضى لفترات قصيرة جدا، تحت الإشراف الدقيق للأطباء والمختصين، ومن الممكن الاستعانة بتلك الحميات كتدابير إضافية في علاج بعض أنواع السرطان في المستقبل".‎



