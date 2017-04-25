اعلن رئيس الهيئة المركزية للاشراف على الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية محمد جواد كوليوند ان المترشحين لهذه الانتخابات امامهم مهلة من اربعة ايام تنتهي غدا الاربعاء لتقديم طعوناتهم.

وابلغ كوليوند مراسل ارنا ان من لديهم احتجاج على اداء هيئة الاشراف على الانتخابات في المدن والنواحي يجب ان يقدموا طعوناتهم الى هيئة الاشراف في مدنهم.

واكد ان هناك لجنة مركزية تشرف على اداء هيئات الاشراف في المحافظات.

