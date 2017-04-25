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رقم الخبر: 191984 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 14:42 الاقسام: محليات  
غداً..آخر موعد للطعن من قبل مترشحي انتخابات المجالس البلدية والقروية

غداً..آخر موعد للطعن من قبل مترشحي انتخابات المجالس البلدية والقروية

اعلن رئيس الهيئة المركزية للاشراف على الدورة الخامسة لانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية محمد جواد كوليوند ان المترشحين لهذه الانتخابات امامهم مهلة من اربعة ايام تنتهي غدا الاربعاء لتقديم طعوناتهم.

وابلغ كوليوند مراسل ارنا ان من لديهم احتجاج على اداء هيئة الاشراف على الانتخابات في المدن والنواحي يجب ان يقدموا طعوناتهم الى هيئة الاشراف في مدنهم.
واكد ان هناك لجنة مركزية تشرف على اداء هيئات الاشراف في المحافظات.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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