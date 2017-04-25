أوصت الجمعية الألمانية لأطباء العيون، بإجراء كمادات دافئة لعلاج التهاب حواف الجفن، والذي تتمثل أعراضه في التصاق العين في الصباح والشعور بحكة في الجفن والتورم.

وأوضحت أن هذه الكمادات الدافئة، والتي تتم عن طريق منشفة نظيفة ودافئة، تساعد على إسالة الدهون في الغدد الدهنية على حافة الجفن، وهو ما يساعد على تصريف المادة الدهنية بشكل أفضل.

وينصح الأطباء بإزالة العدسات اللاصقة عند التهاب حواف الجفن لمدة ساعتين على الأقل في اليوم، وذلك للتخفيف عن العين، وكذلك التخلي عن مستحضرات التجميل، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمريض تنظيف حواف الجفن بشكل يومي بمنشفة خاصة، وذلك لتجنب ظهور قشور عنيدة بالغدد الدهنية.

ويلزم على من يعانون من آلام مستمرة زيارة طبيب العيون، لمعرفة السبب، والذي قد يكون أحد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي. وبحسب المرض، فإن العلاج في الغالب يحتاج إلى المزيد من الوقت والصبر. ويمكن لطبيب العيون أن يصف مضادات للالتهابات في بعض الحالات المرضية الشديدة.