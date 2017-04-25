قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن بلاده "كل السياسات للحفاظ على سوريا"، مضيفا "لو فرط الرئيس بشار الأسد بمقدار ميليمتر واحد من سيادة سوريا لانتهت الأزمة السورية منذ سبع سنوات، وهناك من يفرط بسيادته على قارعة الطريق ولا يتجرأ على إرسال حتى موفد إلى سورية قبل التشاور مع (إسرائيل) وفرنسا وأمريكا وهذا يحدث في كل يوم".

وأكد المقداد خلال محور "الدبلوماسية في الإعلام" ضمن المؤتمر الأول الذي تنظمه وزارة الإعلام في مكتبة الأسد بدمشق تحت عنوان "حق المواطن في الإعلام"، أن "الكثير من الدول تفكر منذ وقت طويل بإعادة البعثات الدبلوماسية إلى سوريا لكن عندما تقرر دولة ما إعادة علاقاتها يسارع وزير الخارجية السعودي إلى تلك الدولة ويدفع الأموال الطائلة لمنع ذلك بينما يقول لهم وزير الخارجية الأمريكي إن نظامهم انتهى ويقوم وزير الخارجية الفرنسي بتهديدهم بالاحتلال أحيانا وباستخدام القوة، هذه الدول غير قادرة على إعادة العلاقات الدبلوماسية نظرا للضغوط التي تمارس عليها".

وردا على سؤال حول كيفية التعاطي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جلسات جنيف بعد أن تم التصريح بأنه "لا ثقة لنا به"، قال المقداد: "نعم صرحنا مرات عدة بأنه لا ثقة لنا به ونحن نتحدث إليه مباشرة بهذا الخصوص وهناك فرق بين موقفنا السياسي ووجهة نظرنا حول المبعوث الخاص وموقفنا الشخصي منه وهو ليس مقبولا بالنسبة لنا لكنه مقبول لدى الآخرين. ونحن قلنا كلمتنا وموقف شعبنا داعم لموقفنا السياسي".



