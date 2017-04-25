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رقم الخبر: 191980 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 14:37 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
5 تهديدات قادرة على تدمير كوكب الأرض

5 تهديدات قادرة على تدمير كوكب الأرض

وضع العلماء قائمة بالتهديدات القادرة على تدمير كوكب الأرض بأكمله.وبحسب موقع «rueconomics» الروسي أولفي القائمة سيدمر الأرض هو سقوط نيزك كبير، وقد أعلن خبراء مؤخرا عن اقتراب أجرام سماوية كبيرة من الأرض.

 ويصل قطر واحد منها إلى 60 كيلومترا. وإذا اصطدم بالأرض فإنه سيدمرها بأكملها. التهديد الثاني الشمس، ربما تنطفئ في يوما ما أو تحرق الأرض بأشعتها.

والتهديد الثالث في القائمة احتمال تغير مغناطيسية الأرض الذي سيؤدي إلى إبعاد الأرض عن مدارها في النظام الشمسي. أما التهديد الرابع فهي ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدأت بالفعل بتأثيرها المدمر على الأرض.

أما التهديد الخامس فهو تدمير البشرية باستخدام الأسلحة البيولوجية، ولكن في هذه الحالة سيقتل الناس أنفسهم بأيديهم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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