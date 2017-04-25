نجح الباحثون الإيرانیون في تصمیم وتصنیع أول طائرة بدون طیار عمودیة هجینة في البلاد. وجری تصمیم وصناعة الطائرة بید الطلاب في جامعة «علم وصنعت» في غضون 6 أشهر وهي تعتبر أول طائرة هجینة مسیرة تطیر عمودیا في إيران یطلق علیها «BA10» ویصل وزنها إلی 2.5 کلغ من دون احتساب الشحنة والوقود ویصل طولها إلی متر و27 سم وطول جناحیها إلی متر و76 سم.

وقال مسؤول الفریق «محسن خدادادي» ان هذه الطائرة المسیرة لیست بحاجة إلی المدرج لتنفیذ عملیات الإقلاع والهبوط وتنفذ تلك العملیة مع إستخدام 4 محرکات إلکترونیة مضیفا أن هذه الطائرة مزودة بمحرکین یعملان بالبنزین والکهرباء فإذا یعطل محرك بأي سبب سیحل محرك آخر محله ویمکن للطائرة مواصلة الطیران وتنفیذ العملیات.

وأضاف أن الطائرة مزودة بآلیة العودة إلی موقعها في حال خروجها من الرادار یمکنها أن تحدد مسارها. وهذه الطائرة یمکنها الوقوف فوق الهدف والقیام بتصویره أو تسلیم إمدادات للموقع المحدد کونها مزودة بأجنحة ثابتة وذات المراوح الأربع کما أنها تستخدم في تنفیذ عملیات الإستکشاف والإغاثة والإنقاذ .وتطیر هذه الطائرة المسیرة بسرعة 50 کلم في الساعة ولمدة 45 دقیقة. هذا وتم کشف النقاب عن أول طائرة مصنعة بید التلامیذ الإيرانیین یطلق علیها «ساحر» تتسم بسرعة 180 کم في الساعة ویمکنها الطیران لمدة 10 ساعات ویصل طول الطائرة إلی 3 أمتار ونصف وطول هیکلها مترین و 40 سم وهي قادرة علی الطیران حتی إرتفاع 5 آلاف و500 متر بحسب المعطیات.وتشمل مهمة هذه الطائرة من دون طیار علی التصویر ومراقبة البیئة ومراقبة حرکة المرور وتنفیذ المهمات العسکریة.