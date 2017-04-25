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|رقم الخبر: 191978
|تاريخ النشر: نيسان 25, 2017
|الوقت: 14:36
|الاقسام: محليات
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وزير الدفاع الإيراني يصل الى موسكو
وصل وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان الى العاصمة الروسية موسكو من أجل عقد لقاء مشترك مع نظيره الروسي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في روسيا مهدي سنائي أعلن عن هذا الخبر وأكد وصول العميد دهقان الى روسيا.
ومن المقرر أن يجتمع كل من وزراء الدفاع في ايران وروسيا وسوريا خلال زيارة دهقان الى موسكو لبحث القضايا المشتركة بين هذه البلاد الثلاث.
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