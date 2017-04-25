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رقم الخبر: 191976 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طريقة جديدة غير جراحية لعلاج السرطان

طريقة جديدة غير جراحية لعلاج السرطان

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتخطيط المستقبلي بكوريا الجنوبية أن فريقاً من الباحثين الكوريين قام بتطوير طريقة جديدة من استخدامات العلاج الضوئي «بي دي تي» للقضاء على الخلايا السرطانية، مما يفتح المجال أمام مرضى السرطان لتلقي طريقة جديدة من أنواع معالجة الأمراض السرطانية.

ويختص نظام «بي دي تي» بتعريض عقار متعارف عليه باسم «فوتوسينسيتايزر» إلى نوع معين من أشعة الطول الموجي للضوء، والتي تتم دراستها بشكل واسع باعتبارها أسلوباً مستقبلياً للاستراتيجيات العلاجية دون التدخل الجراحي والتي تستخدم لعلاج أمراض السرطان، إلا أن الاستجابة البطيئة للتشبع بحساسية الضوء، وبطء عملية الاختراق الضوئي للخلايا تتسبب في إبراز الآثار الجانبية بالجسم جراء استخدام هذا النوع من المعالجة بما في ذلك الحاق أضرار جسيمة بأنسجة الجلد. وقالت الوزارة إن الفريق الكوري الذي تقوده الباحثة مين دال هي بجامعة سيئول الوطنية نجح في تطوير نظام «بي دي تي» غير المألوف للعلاج من خلال استخدام ما يعرف بتقنية «نانو شيت» ثنائية الأبعاد كوسيلة جديدة لاستخدام نظام العلاج الضوئي.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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