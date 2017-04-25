واسدلت الدورة السابعة لمهرجان بكين السينمائي الستار على فعالياته مساء الأحد ، خلال حفل ختام تم فيه توزيع جوائز إلى الأفلام والممثلات والممثلين الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم سباق قسم بعنوان «معبد السماء».

وشارك فيلم «الأخت» في منافسة هذا السباق حيث حصلت الفنانة غلاب آدينة على جائزة أفضل ممثلة للعبها دور البطولة في الفيلم.

وقد نافس فيلم «الأخت» مع خمسة عشر فيلما من الصين وكندا وفرنسا واستراليا وفنلندا وجورجيا وبعض البلدان الأخرى للحصول على جائزة المهرجان.

وهنأت عدد من الممثلات والفنانات الإيرانيات بينهن سارا بهرامي ونرجس آبيار فوز غلاب آدينة ومرجانة أشرفي زادة بجائزة مهرجان بكين السينمائي.