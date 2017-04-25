وها هو مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الخامسة والثلاثين يقضي يومه الثالث، وقد حضر فعاليات شخصيات فنية إيرانية وضيوف أجانب أيضا من شتى دول العالم، وقد جالت الكاميرا بين أروقة مجمع جهارسو السينمائي

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الخامسة والثلاثين يستضيف ضمن الأقسام التنافسية وغير التنافسية 350 ضيفا أجنبيا من 5 قارات من عشاق الأفلام والسينما وصناعها وطلاب فروعها.

وانطلق الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الدولي يوم الحادي والعشرين من ابريل/نيسان وتستمر حتى الثامن والعشرين منه، وهذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها القسم الدولي للمهرجان بشكل منفصل ويتولى رضا مير كريمي أمانة هذه الدورة من المهرجان.

وحسب ما أعلنته العلاقات العامة للمهرجان، فمن المقرر أن يقام المهرجان في ثلاثة أقسام وهي: القسم التنافسي ويشمل سينما سعادت أو (المسابقة الدولية)، وبانوراما سنما الشرق والدول الآسيوية والإسلامية ، والمهرجان غير التنافسي، وثلاثة أقسام غير رئيسية وهي الأفلام الكلاسيكية والأفلام الوثائقية، والزيتون المنحني وهو قسم بالأفلام التي تتحدث عن سورية.

ومن بين الأمور الجذابة في هذه الدورة من المهرجان مشاركة 350 ضيفا أجنبيا موزعة على ٣١ دولة آسيوية، و23 دولة أوروبية، و6 دول افريقية، و5 دول من القارة الأمريكية واستراليا، ومن بين هذه الدول تشارك 24 دولة اسلامية في المهرجان.