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رقم الخبر: 191968 تاريخ النشر: نيسان 25, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: ثقافة وفن  
«محمد رسول الله(ص)» يعرض في الساحة الحمراء بموسكو

«محمد رسول الله(ص)» يعرض في الساحة الحمراء بموسكو

أعلن المدير العام لشركة «نورتابان» أنه بالتزامن مع مبعث النبي محمد (ص) سيعرض فيلم «محمد رسول الله (ص)» في أحد المراكز التجارية في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، كما أنه من المقرر أن تعرض الفيلم 60 صالة سينمائية في موسكو أيضا.

وعن هذا الموضوع قال المدير العام لشركة «نورتابان» محمد رضا صابري: لقد انطلقت عروض الفيلم منذ يوم الأحد الثالث والعشرين من ابريل/نيسان بشكل واسع في كازاخستان، وقد استضافت 41 دار عرض سينمائية في كزاخستان عرض الفيلم وقد عرض بشكل متزامن في 128 صالة سينمائية. 

وتابع صابري: «محمد رسول الله(ص) » هو فيلم سينمائي إيراني إنتج عام ۲۰۱۵ بتوقيع المخرج الإيراني الكبير مجيد مجيدي ويتحدث عن نبي الإسلام (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم) منذ ولادته مرورا بطفولته، كما يتضمن مشاهد لوفاة والدة النبي بقرية الأبواء وفترة طفولته بقرية السعدية، وتنتهي أحداث الفيلم عند رحلة النبي محمد(ص) إلى الشام، والوصول إلى صومعة الراهب بحيرا الذي بشر عم النبي أبي طالب بظهور خاتم الأنبياء، وقد أعلن المخرج مجيدي منذ وقت قريب عن استعداداته لجزء ثانٍ للفيلم يستكمل فيه حياة النبي الكريم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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