مقتل وإصابة 11 جنديا بانفجار قنبلة في الصومال أعلن مسئول بارز في الشرطة الصومالية الأحد، مقتل ثمانية جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق ببلدة نائية في إقليم "بونتلاند" شبه المستقل.