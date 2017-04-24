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رقم الخبر: 191943 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: عربيات  
الشيخ قاووق: لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد

الشيخ قاووق: لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد

* رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد قبل نهاية المهل القانونية

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد قبل نهاية المهل القانونية، وعليه فإن عدم إقراره، يستنزف كل الاستقرار السياسي الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، مؤكداً أن حزب الله قدّم تنازلات من أجل فتح باب التوافق على قانون جديد للانتخابات، وهو ليس طرفاً في التعقيدات والتجاذبات الدائرة حول هذا القانون، وإنما المتضررين من تصحيح التمثيل الانتخابي هم العقدة، وهم الذين يخفون ما يضمرون، ولا يزالون يمارسون المراوغة والمناورات السياسية، معتبراً أن الذين لم يتخذوا قراراً مسؤولاً ووطنياً بتقديم تنازلات لأجل إنقاذ البلد، إنما يرتكبون خطيئة وطنية بحق وطننا لبنان.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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