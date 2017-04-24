أودعت السلطات التونسية 10 أشخاص من بين العائدين من ألمانيا السجن لعلاقتهم بالإرهاب. حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، السبت، إن القضاء التونسي أودع ما بين 8 و10 عناصر السجن منذ حادثة الدهس الإرهابية التي تورط فيها التونسي أنيس عامري في برلين.

وأوضح السليطي أنه "تم فتح تحقيق بشأنهم وتبين أن لديهم علاقة بتنظيمات إرهابية وصدرت بحقهم بطاقات إيداع في السجن". وأضاف: "ليس كل من تم ترحيله له علاقة بالإرهاب وليس أيضا كل من له علاقة بعامري متورط في الإرهاب، هناك من هم في حالة سراح".

كذلك استقبلت تونس أشخاصا آخرين تم ترحيلهم من إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، صادرة بحقهم بطاقات ضبط وإحضار دولية ولهم علاقة بخلايا إرهابية في تونس.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم القطب القضائي: " لا يعني ذلك أن تونس بلد مصدر للإرهاب. هناك عناصر تم استقطابها وتجنيدها في أوروبا".