* عين العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الأمير خالد بن سلمان سفيرا للمملكة لدى واشنطن خلفا للأمير عبدالله بن فيصل بن تركي. والسفير السعودي الجديد، هو نجل الملك سلمان وشقيق ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. وهو من مواليد 1985، ويعتبر أصغر السفراء السعوديين.

والتحق الأمير خالد بكلية الملك فيصل الجوية بالرياض لمدة عام، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث أنهى بنجاح برنامج الطيران الحربي في قاعدة كولومبوس في ولاية ميسيسيبي، العام 2009، وحضر الملك سلمان حفل تخرجه وكان وقتها وليا للعهد.

وخالد ، الذي وصفته وسائل الإعلام السعودية بـ "الجريء"، ضابط برتبة ملازم طيار، وهو أحد الطيارين السعوديين المشاركين في العدوان على اليمن منذ إطلاقها في العام 2015.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، السبت، جملة من الأوامر تضمنت إقالات وتعيينات في المناصب العليا للمملكة، وقرارات متفرقة يتعلق بعضها بعلاوات ومكافآت موظفي القطاع العام، وصرف راتب شهرين مكافأة للجنود في الصفوف الأمامية للعدوان على اليمن.

وعين الملك سلمان اثنين من أبنائه في مناصب حساسة، حيث أمر بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى الولايات المتحدة بدلا عن الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله الذي تم إعفاؤه من المنصب بعد أقل من سنتين من تعيينه فيه.

وعين الملك عصام بن سعد بن سعيد وزيرا للخدمة المدنية، ليحل محل خالد بن عبدالله العرج الذي أحاله الملك على التحقيق في تجاوزات نسبت له تتعلق بمزاعم بتوظيف ابنه عبدالله خالد العرج بمرتب عال ومن دون كفاءة.

علاوات ومكافآت

ومن القرارات البارزة للملك سلمان إعادة كل العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، التي كان مجلس الوزراء السعودي قد خفض بعضها وألغى البعض الآخر في سبتمبر/ أيلول الماضي في إطار قرارات تقشفية.

وأمر الملك السعودي بصرف راتب شهرين مكافأة "للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية في عدوان التحالف السعودي على اليمن "من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة".

وتم تعيين اللواء أحمد بن حسن عسيري، المستشار في وزارة الدفاع والذي عرف متحدثا باسم قوات التحالف العربي، نائبا لرئيس الاستخبارات السعودية، بعد إحالة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي على التقاعد .

كما أعفى الملك قائد القوات البرية، عيد بن عواض الشلوي، من منصبه الذي شغله طيلة السنوات الأربع الماضية، وعينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع، بينما تم تعيين الفريق ركن الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية.

ومن بين قرارات الملك إنشاء مركز جديد يحمل اسم "مركز الأمن الوطني" يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، واستحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم "مستشار الأمن الوطني" عين فيه محمد الغفيلي.

وأقال الملك سلمان رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد الله بن مساعد، واستبدله بعضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد عبد الملك آل الشيخ. وتشرف الهيئة العامة للرياضة على كل الأنشطة الرياضية في المملكة السعودية.

ومن أبرز المهام الموكلة للرئيس الجديد للهيئة تنفيذ قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي باتت الهيئة تابعة له بقرار من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بخصخصة الأندية السعودية لكرة القدم المشاركة في دوري المحترفين، وتحويلها إلى شركات.

وبحسب قول التقرير فان الملك السعودي استجاب لمطالب الطلبة والتلاميذ وأوليائهم بتقديم موعد الامتحانات الدراسية النهائية للعام الدراسي الجاري، والتي تزامنت مع شهر رمضان.

وشهد الشهران الماضيان جدلا بشأن احتمال تقديم موعد الامتحانات، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الوزارة الوصية قررت تقديم الامتحانات إلا أن الوزارة سرعان ما نفت ذلك.

وجاء في قرار الملك سلمان أن تكون "نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ مراعاة لظروف أبنائه وبناته الطلاب والطالبات".