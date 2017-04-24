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رقم الخبر: 191940 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 19:46 الاقسام: عربيات  
الإمارات تقرر وقف استيراد منتجات زراعية من الأردن

الإمارات تقرر وقف استيراد منتجات زراعية من الأردن

أصدرت دولة الإمارات، قرارا بوقف استيراد أصناف من المنتجات الزراعية الأردنية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل. حسبما ذكرت صحيفة الغد الأردنية.

وقررت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، حسب جريدة "الغد الأردني"، وقف استيراد أصناف الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، من الأردن نهائيا اعتبارا من منتصف مايو المقبل.

واشترطت الوزارة إبراز شهادات تحليل من متبقيات المبيدات، النسخة الأصلية، لدخول الأصناف الأخرى للإمارات.

وكانت الإمارات، قد أوقفت عام 2011 استيراد الخضار الأردنية إلى أسواقها، بسبب ما اسمته" الزيادة غير المقبولة في نسبة المبيدات الحشرية والمواد الكيماوية في بعض الأصناف، ما يهدد السلامة العامة للمستهلكين"، بحسب مصدر رسمي.

 

 
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مصدر الخبر: أبوظبي/ وكالات
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