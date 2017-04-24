أصيب أربعة إسرائيليين بجراح طفيفة في عملية طعن نفذها عامل فلسطيني قبل اعتقاله وسط تل أبيب، بحسب مصادر عبرية.

وزعمت المصادر، أن منفذ العملية هو عامل فلسطيني 18 عاماً، والشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث، ورجحت أن تكون خلفية العملية "قومية".

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، عشرة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن بيان لجيش الاحتلال قوله: إن قواته اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس القريب من طولكرم شمال الضفة الغربية، وفي محافظة بيت لحم اعتقلت ثلاثة مواطنين آخرين من بلدة بيت فجار شمال المدينة، وشابين من مخيم الدهيشة، ومواطن من بلدة حوسان، وآخر من بلدة الخضر.

وفي مدينة القدس، أصيبت سيدة فلسطينية بجروح طفيفة إثر مواجهات اندلعت في بلدة العيساوية شمال شرق المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه منازل المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات اليومية في صفوف المواطنين في الضفة الغربية والقدس بزعم البحث عن مطلوبين.

وفي سياق منفصل أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الأحد، المدخل الرئيسي لقرى بني زيد الغربية "النبي صالح وبيت ريما ودير غسانة وكفر عين وقراوة"، شمال غربي مدينة رام الله، والتي تعتبر أيضا طريقا لمدينة سلفيت وبعض قراها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدة التي أقامتها عند مداخل هذه القرى، ومنعت الدخول أو الخروج منها، فيما شهدت المنطقة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال.

كما أصيب طفل فلسطيني، برصاصة أطلقها مستوطن صهيوني بإتجاهه، السبت، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن “الطفل يوسف وائل العواودة (6 أعوام) اصيب برصاصة في البطن، أطلقها عليه مستوطن في منطقة كرمة بالخليل.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل نقل لمستشفى عالية الحكومي بالخليل، ووصف وضعه بـ”المستقر”.

وفي غضون ذلك واصل 1500 أسير في سجون الاحتلال، الأحد إضرابهم عن الطعام بعنوان "الحرية والكرامة" لليوم السابع على التوالي لاستعادة حقوقهم وسط تردي حاله العشرات منهم داخل السجون، وتصاعد الاعتداءات القمعية بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون، متزامنا مع ارتفاع وتيرة الفعاليات التضامنية معهم في الشارع الفلسطيني.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" يطالب الأسرى في إضرابهم الذي بدأ في السابع عشر من الشهر الحالي باستعادة حقوقهم كحقهم في الزيارة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

وواصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، المتمثلة في عمليات النقل من وإلى سجون أخرى، بالإضافة إلى الاقتحامات والتفتيشات المستمرة للأقسام، إضافة لإجراءاتها التي شرعت بها منذ لحظة إعلان الأسرى الإضراب، كمصادرة مقتنياتهم وعزلهم.

من جهة أخرى، قدم نادي الأسير السبت شكوى تمهيدية إلى الجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال، لاستمرارها في منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسات الحقوقية المستمرة في متابعة إضراب الأسرى.

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى، قد دعت إلى أن يكون يوم الأحد يوم غضب في كل المحافظات، بحيث تنطلق الساعة 11 ظهرا مسيرات إلى نقاط الاحتكاك.

وفي السياق تواصلت الفعاليات الداعمة للأسرى في عدة بلدان عربية وغربية، فقد نُفذت فعاليات في الجزائر، ولبنان، وإيطاليا، وفرنسا. وبلدان أخرى، رافق ذلك لقاءات نفذتها المؤسسات الحقوقية، والجهات الرسمية مع دبلوماسيين وممثليّ البلدان.