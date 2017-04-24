أكد وزير "الداخلية والجماعات المحلية" الجزائري نور الدين بدوي، مساء السبت، أن "تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن محل تكفل من قبل الدولة بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية".

وقال بدوي - خلال اشرافه على تزويد سكان بلدية يسر بولاية بومرداس بالغاز - إن البرنامج الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يحقق ميدانيا في كل القطاعات"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يجعل كل الفئات الاجتماعية "في قلب هذا البرنامج".

وأضاف: "نؤكد لكم ان الحكومة تعكف على التنفيذ الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي يشمل كل القطاعات والمجالات".

وبخصوص ما تردده بعض الأطراف من أن الجزائر تعيش "وضعا ماليا صعبا" ، أكد الوزير أن "تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن محل تكفل من طرف الدولة وهذا بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية"، داعيا المواطنين إلى "الافتخار بهذا التوجه الفريد من نوعه في العالم" ، موضحا أن "كل الفئات الاجتماعية في قلب برنامج رئيس الجمهورية".

من جانب آخر أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الحرص الكبير الذي توليه قيادة الجيش الوطني الشعبي، من أجل ضمان متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني.

وقال الفريق صالح، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، السبت" إننا نحرص كثيرا على أن يتفاعل الجهد الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي أكثر فأكثر مع متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني ومع حماية استقلال بلادنا والدفاع عن سيادتها وسلامتها وضمان وحدتها الترابية والشعبية".

وأضاف: "فعلى نفس هذا النهج وإتباعا لذات المسلك فإنه يستوجب على قواتنا المسلحة في كافة مناطق الوطن أن تولي المهام المخولة لها كل العناية التي تليق بها بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على أدائها على الوجه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي بما يكفل بلوغ الأهداف العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال".