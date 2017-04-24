* الشرطة الاتحادية تحبط هجوماً لداعش جنوبي الموصل ..والجيش يواصل تقدمه على المحاور كافة * مقتل أكثر من 20 داعشياً بضربات جوية غربي الانبار * الأمن البرلمانية تحتج على قيام القوات الاميركية بإعتقال شخصيات بداعش دون علم الحكومة

بغداد / نافع الكعبي: فيما تواصل القوات العراقية توغلها في المدينة القديمة بالجانب الأيمن من الموصل، من اربعة محاور، أحبطت الشرطة الاتحادية، الاحد، هجوماً شنه داعش على شمال حمام العليل، جنوب المدينة، في حين أعلنت قيادة الحشد الشعبي إستعدادها الكامل لإقتحام مدينة تلعفر غربي الموصل، في وقت أعلنت فيه العتبة الكاظمية المقدسة، الأحد، عن تجاوز أعداد الزائرين الوافدين على مرقد الإمام موسى بن جعفر، عليهما السلام في بغداد لإحياء ذكرى استشهاده الستة ملايين زائراً.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: ان قوات من الشرطة الاتحادية المتمركزة في منطقة العريج شمال حمام العليل، صدت تعرضا فاشلا لداعش على قطعاتها بالمنطقة".

وفي الأثناء، اعلنت الشرطة الاتحادية، عن مقتل اربعة قياديين من تنظيم "داعش" وتدمير صهريج مفخخ خلال عملياتها في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وقال جودت في بيان : إن قوات الشرطة الاتحادية دمرت صهريجا مفخخا دفع به الدواعش من حي الرفاعي بإتجاه قطعاتنا في حي الثورة".واضاف جودت: أن قطعات الشرطة الاتحادية توغلت في المدينة القديمة من اربعة محاور في باب الطوب من جهة النهر وفي باب الجديد من جهة كراج بغداد وفي قضيب البان غربا وفي حي الثورة باتجاه الزنجيلي".

وتابع قائد الشرطة الاتحادية: أن الشرطة الاتحادية قتلت اربعة قياديين من داعش ابرزهم احمد حسن الجبوري قاضي الدماء وشمال صلاح الدين رشيد اثر استهداف مقر مايسمى بالتحقيق الامني في منطقة الرفاعي شمال المدينة القديمة".

وكشف عن "مجمل احصائية معركة ايمن الموصل"، مبينا ان قواته تمكنت من "اخلاء 3865 عائلة و260الف نازح من مناطق الاشتباك واعادت 3630 عائلة 22193مواطن الى محل سكانهم في المناطق المحررة وقدمت 50الف سلة غذائية للنازحين".

واوضح جودت: أن الشرطة الاتحادية قتلت اكثر من 20 قياديا واستعادت السيطرة على 63 هدفا وحررت و274كم٢ ودمرت 350 الية مفخخة واتلفت مئات الافخاخ والالغام"، داعيا قواته الى "حماية ممتلكات المواطنيين في مناطق القتال واقفال جميع المحال التجارية".

وكانت قوات الأمن العراقية إنتزعت منطقتين جديدتين في غرب الموصل من تنظيم داعش في معركة معقدة، بسبب تمترس التنظيم في البلدة القديمة مع ترسانته من الأسلحة، فيما حوّل ثلاثة أحياء مجاورة إلى حائط صد أمام القوات الأمنية، أطلق عليها اسم «أرض الثبات» وتضم نخبة مقاتليه الأجانب.

وأدت المعارك إلى فرار مئات السكان، فيما أعلن قائد الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، أن «قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الصحة الثانية في الجانب الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه». وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب إنه حرر أيضاً حي الثورة القريب من حي الصحة.

وقال ضابط كبير في الجيش العراقي في الموصل ، في تصريح صحافي: إن المعركة لا تزال صعبة والجنود يقاتلون سيراً على الأقدام خوفاً من المكامن، وأيضاً بسبب الأحياء الضيقة التي تحول دون دخول المدرعات العسكرية إليها. وأضاف: أن معلومات استخباراتية تؤكد أن «عناصر التنظيم فقدوا التواصل مع قادتهم، وهم يقاتلون الآن من أجل الموت بعدما حوصروا في شكل كامل في غرب الموصل». وكشف أن التنظيم يقاتل على جبهتين، الأولى في البلدة القديمة والثانية في «أرض الثبات»، وهي ثلاثة أحياء كبيرة متراصفة غير مأهولة تدعى الهرمات ومشيرفة و17 تموز.

* الحشد الشعبي يعلن إستعداده لإقتحام تلعفر

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي استعدادها للتدخل في معركة غرب الموصل، مؤكدة مشاركتها في معركة تلعفر المؤجلة. وقال نائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: إن قضاء تلعفر غرب الموصل يشكّل آخر معاقل داعش في المدينة حيث يتجمع أعتى قادته، لافتاً إلى أن الحشد الشعبي على أتم جاهزيته لتحرير القضاء، بل والمساعدة في معارك غرب الموصل.

وقال المهندس في بيان : إن الحشد مستعد لاقتحام تلعفر على رغم الحساسية العالية تجاهنا، مشيراً إلى أن «الحدود السورية متاحة للحشد وقد يذهب إليها اليوم أو غداً وفقاً لمجريات المعركة». وأضاف: أن الحشد مستعد للمشاركة «كونه يتمتع بحرية الحركة باتجاه الموصل أو الحدود السورية أو تلعفر، لكنه في انتظار ما سينتج خلال المعركة، فقد يحتاجوننا في نفس المدينة أو في تلعفر أو في الجانب الغربي (من الموصل)، وستقوم قوات الحشد بمناورة واسعة وتطورات كبيرة في المرحلة المقبلة».

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت في بيان السبت، أن «ما يسمى قائد مجموعة الانغماسيين قائد كتيبة دابق المدعو عبدالرحمن الشامي وثمانية من مرافقيه قتلوا بعد هجوم فاشل قاموا به على قاطع عمليات اللواء 28 غرب الموصل». وأضاف البيان: أن قوة من اللواء 33 في الحشد هاجمت مقراً يتحصن فيه إرهابيو داعش، وقتلت أحدهم»، وأشار إلى «تدمير المقر بالكامل إثر الاشتباك معهم قرب قرية أم غربة داخل صحراء نينوى».

ويواجه داعش في غرب الموصل أقسى اختبار له خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ إنها المرة الأولى التي يخوض فيها قتالاً وهو محاصر تماماً من دون مخرج للهروب، ما أدى إلى مقتل العديد من قادته، فيما تتزايد المخاوف من حرب استنزاف إذا استمرت المعركة أسابيع أخرى.

وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في واشنطن جون توماس قال: إن عبدالرحمن الأوزبكي القيادي البارز في داعش وأحد أبرز مساعدي البغدادي، لقي مصرعه مطلع الشهر الجاري في غارة برية في سورية.

يذكر ان القوات الامنية تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، حيث تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ وتكبيد "داعش" خسائر بالارواح والمعدات، فيما يقوم التنظيم بين فترة واخرى بشن هجمات على تلك القوات لاعاقة تقدمها.

* مسلحون يقتلون نجل مفتي داعش في تلعفر

في غضون ذلك، افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الاحد، بأن النجل الاكبر لمفتي تنظيم "داعش" في تلعفر غرب الموصل قتل بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن مسلحين مجهولين هاجموا، مركبة في اطراف قضاء تلعفر غرب الموصل يستقلها النجل الاكبر لمفتي داعش في القضاء واحد مرافقيه، ما اسفر عن مقتلهما في الحال". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش فرض اجراءات مشددة في محيط منطقة الحادث وبدأ عملية دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين".

* الحشد الشعبي: مقتل بغدادي المطبيجة

وكشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، الاحد، عن مقتل ما يسمى "بغدادي المطبيجة" بعد ايام من قصف مخبئة السري على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما اكد بأن تنظيم "داعش" يعاني من فراغ القيادات.

وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز: إن لدينا معلومات موثوقة بان المسؤول العسكري لما يسمى بولاية ديالى والذي يلقب ايضا ببغدادي المطبيجة اصيب بجروح بالغة في قصف جوي استهدف مخبئه يوم الخميس الماضي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قبل تاكيد مقتله اليوم بعد نقله الى احدى مضافات التنظيم في عمق المطبيجة".

واضاف المعموري: ان داعش يعاني حاليا من فراغ القيادات بسبب سقوط العديد منها بضربات حوية وعمليات استباقية"، لافتا الى ان "التنظيم نقل العديد من قادته وعناصر من الحويجة مؤخرا باتجاه المطبيجة لتعويض خسائر البشرية ".

وتعد المطبيجة من المناطق الساخنة القريبة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وتشكل نقطة انطلاق مهمة لعمليات التنظيم باتجاه المناطق المحررة.

ويلقب المسؤول العسكري لما يسمى بـ"ولاية ديالى" في تنظيم "داعش" بـ"بغدادي المطبيجة" نسبة الى زعيم التنظيم الممدعو ابو بكر البغدادي وذلك لكثرة جرائمه وفتاواه المتشددة فضلا عن صلاحياته الواسعة التي منحها له التنظيم.

* تدمير مضافة لداعش شمال شرق بعقوبة

من جهة اخرى، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" وإبطال أربع عبوات ناسفة في عملية عسكرية واسعة شملت ثلاثة وديان شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال العزاوي في حديث صحافي:إن قوات أمنية مشتركة مدعومة ب‍الحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة في وديان ثلاب وقزلا والحديدي الواقعة بالقرب من نفط خانة، (80 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن تدمير مضافة لتنظيم داعش وإبطال أربع عبوات ناسفة دون أية إصابات".

* مقتل عشرات الدواعش غربي الانبار

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر عسكري في قيادة الفرقة السابعة بالجيش في الانبار، الاحد، بأن 21 عنصرا من "داعش" قتلوا بتدمير ثلاث مضافات للتنظيم غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان طيران التحالف الدولي تمكن من قصف وتدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش في مدينة راوه (230كم غرب الرمادي)". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف اسفر عن تدمير تلك المضافات، وقتل 21 عنصرا من التنظيم بينهم قياديون".

* الجيش يسيطر على طريق استراتيجي في الأنبار

في غضون ذلك، أعلن قائد عسكري، أن قوات الجيش طهرت منطقة مخازن حديثة وسيطرت على طريق استراتيجي استخدمه تنظيم "داعش" في شن هجمات على قضاء حديثة غربي الأنبار.

* قوات اميركية تعتقل دواعش.. والأمن البرلمانية تحتج

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت، الاحد، اعتقال القوات الاميركية شخصيات مهمة بـ"داعش" في عمليات خاصة دون علم الحكومة "استهانة" بالسيادة العراقية، فيما اشار الى ان لجنته تعتزم ارسال كتاب للحكومة لمفاتحة الجانب الامريكي ومطالبتهم باشراك عراقيين بالتحقيق مع الارهابيين الذين تعتقلهم.

وقال وتوت في حديث لـ السومرية نيوز: ان قيام القوات الامريكية بعمليات انزال خاصة وسرية في مناطق عدة من العراق دون علم الحكومة واعتقال شخصيات مهمة من تنظيم داعش او باقي الجماعات الارهابية ومنها ماحصل في كركوك او الموصل واخرها في البوكمال الحدودية هي تجاوز واستهانة واضحة بالسيادة العراقية"، محملا القائد العام للقوات المسلحة "مسؤولية هذه التصرفات غير المقبولة".

ونفذت القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي، مساء الجمعة (21 نيسان 2017)، عملية إنزال جوي جديدة في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، اسفرت عن اعتقال ما يسمى بـ و"الي الفرات" في تنظيم "داعش".

* أكثر من 6 ملايين زائر عربي وأجنبي دخلوا الى العراق

أعلنت العتبة الكاظمية، الأحد، عن تجاوز أعداد الزائرين الوافدين على مرقد الإمام موسى بن جعفر، عليهما السلام في بغداد لإحياء ذكرى استشهاده الستة ملايين شخص.

وقال الأمين العام للعتبة المقدسة، جمال عبد الرسول الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء مراسم الزيارة وتابعته وساءل إعلام: إن الحصيلة النهائية لأعداد الزائرين الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة تجاوز الستة ملايين زائر.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أعلن، الأحد، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم "ع"، مشيراً إلى فتح أغلب الطرق التي أغلقت في العاصمة باستثناء الطرق المحيطة بالكاظمية التي ستفتح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان ملايين الزائرين، أحيوا ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام،في ظل إجراءات أمنية واستنفار خدمي وصحي. ووسط أجواء الحزن والولاء لآل بيت النبي عليهم السلام، مع دعوات بالنصر والثبات لقواتنا الامنية والحشد الشعبي في محاربة عصابات داعش وتحرير آخر شبر للعراق من الارهابيين.

* ضبط حزامين ناسفين وصاروخي كاتيوشا شمالي العاصمة

الى ذلك، ضبطت قوة أمنية حزامين ناسفين شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد، "تم ضبط حزامين ناسفين و50 لتر مواد متفجرة شمالي بغداد وكمية من مادة C4 في شاطيء التاجي". وأضاف: كما تم ضبط صاروخي كاتيوشا جنوبي بغداد".