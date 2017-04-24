ممثل الولي الفقيه بمنظمة الحج والزيارة: ايفاد قوافل العمرة رهن بتعامل السلطات السعودية في موسم الحج اكد ممثل الولي الفقيه بمنظمة الحج والزيارة ورئيس بعثة الحج الايرانية، حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر، ان ايفاد الزوار الايرانيين لأداء مناسك العمرة سيتم في حال تعامل السعودية بشكل ايجابي في موسم الحج المقبل.