تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة من الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريس، عبّر فيها عن أحر وأطيب التهاني لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها بمناسبة عيد الجلاء (يوم الاستقلال).

الى ذلك أعلن رئيس لجنة الاتحاد الروسي لشؤون الأمن والدفاع فيكتور أوزيروف السبت، استعداد روسيا لتصدير منظومات دفاع جوي إلى سوريا وبالكميات اللازمة في حال تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقال أوزيروف في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: في حال تم الاتفاق على تصدير هذه المنظومات لن يكون هناك أي شيء غير اعتيادي في عملية التصدير هذه.. فسوريا تحارب الإرهاب وروسيا تساعدها في تنفيذ هذه المهمة، مضيفاً: إنه يمكن إعطاء الأولوية لتصدير الكميات التي تحتاجها دمشق من منظومات الدفاع الجوي وهذا لن يشكل عبئا إضافيا على قطاع الصناعات العسكرية الروسية.

وتابع أوزيروف: إن تصدير منظومات الدفاع الجوي المذكورة لن يكون فيها أي انتهاك لمبادئ القانون الدولي ومجلس الامن الدولي لأنها منظومات تستخدم كسلاح دفاعي وليس هجوميا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الشهر الماضي أن قدرات الأسلحة الروسية وفاعليتها وإمكانية الاعتماد عليها بصورة استثنائية تتجلى في مكافحة الإرهابيين في سوريا والشرق الأوسط بمجمله.

ميدانيا، سيطر الجيش السوري وحلفاؤه، الاحد، على بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة.

وتعتبر مدينة حلفايا آخر معاقل المسلحين في ريف حماة الشمالي وتبعد عن المدينة 20 كم وقد قام الجيش السوري وحلفاؤه بدحر من تبقى من مسلحيها تجاه محافظة إدلب.

وافادت قناة العالم ان فرض الجيش السوري سيطرته على مدينة الزبداني في ريف دمشق يشكل انجازاً سياسياً وعسكرياً كبيراً، حيث كانت المدينة معقلاً للمسلحين، وتتميز بموقع جغرافي مهم لقربها من العاصمة والحدود اللبنانية، وإطلالها على طريق بيروت دمشق.

وباتت خاصرة دمشق الغربية آمنةً بالكامل باستعادة بلدة الزبداني ويعمل الجيش على تأمين المناطق الشرقية وإراحة العاصمة من الاتجاه الشرقي، حيث يستمر الجيش وحلفاؤه بتقدمهم على محور حي القابون ويقتربان من الإطباق على مسلحي النصرة المحاصرين داخله بالكامل.

في سياق ذلك، قال مصدر عسكري سوري لموقع (العهد) الإخباري إنّ الجيش السوري سيطر على عدّة كتل جديدة من الأبنية الواقعة في المحور الشرقي لحي القابون بعد اشتباكات عنيفة قُتلَ خلالها العشرات من إرهابيي النصرة.

كما واصل الجيش السوري تقدمه في جبهتي درعا وحمص، حيث تمكن من استهداف مقرات وتحركات جبهة النصرة وداعش حيث ادى الى مقتل عناصرهم وتدمير آلياتهم.

وأوضح مراسل العالم أن الجيش السوري استهدف مقرات وتحصينات وتحركات جبهة النصرة والعصابات التابعة لها ما ادى الى القضاء على اعداد منهم وتدمير دشم رشاشات في ساحة الطلايبي – جنوب خزان الكرك – غرب مخيم النازحين – حي طريق السد – شرق قرية الوردات بمنطقة اللجاة ، وتدمير سيارة بمن فيها من إرهابيين على طريق إبطع – الشيخ مسكين.

وأضاف: في محور ريف حمص، قضى الجيش على عدد من إرهابيي داعش والنصرة باستهداف تجمعاتهم جنوب جبل الأبتر – الباردة – شرق القريتين – محيط سد القريتين – العامرية – شرق جب الجراح – أم صهريج – جنوب غرب تلبيسة بريف حمص وتدمير آليات وعربات بعضها مركب عليها رشاشات متنوعة.

وقتل، الاحد، عدد من المدنيين في غارة للتحالف الدولي على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، كما قتل عدد من مسلحي الوحدات الكردية في مواجهات مع جماعة داعش قرب المدينة.

وتحاول ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية، المكونة أساسا من مقاتلين أكراد، اقتحام المدينة التي تسيطر عليها جماعة داعش، بعد أن تمكنت من تطويقها من كافة الجهات.

وفي بادية البوكمال على الحدود السورية العراقية (شرقي سوريا) نفذت قوات التحالف الدولي فجر السبت إنزالاً جوياً استهدف موقعاً لداعش في حقل الحَمّار النفطي.

وقالت المصادر: إن ثلاث مروحيات أميركية قامت بهذا الإنزال، وإن اشتباكات دارت داخل الحقل النفطي لمدة نصف ساعة قبل مغادرة الطائرات الموقع.

ولم يُعرَف حجم الخسائر لدى الطرفين؛ كون داعش تمنع الاقتراب من مواقعها، خاصة في مثل هذه الظروف.

بيد أن وسائل إعلام مقربة من الجماعات المسلحة قالت أن العملية أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من داعش، بينهم ابن عمّ زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، واعتقال من يعرف بوالي الفرات -وهو عراقي الجنسية- مع معاونه الأوزبكي.

وأعلن تنظيم (أحرار الشام) الارهابي عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة السورية حول الإفراج عن 500 أسير من المسلحين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن محمد أبو زيد، المتحدث باسم تنظيم (أحرار الشام)، قوله في حديث لها، الجمعة، إن المفاوضات بهذا الخصوص اكتملت، وإن السجناء سيصلون إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة حلب في غضون ساعات.



* شهداء في العدوان الصهيوني على القنيطرة

من جانب آخر، ذكرت صفحة الدفاع الوطني السوري على موقع فيسبوك أنّ عدواناً إسرائيلياً استهدف معسكر نبع الفوّار لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة ما أدى إلى استشهاد 3 اشخاص واصابة شخصين بجروح.

وقال مصدر سوري رسمي: أنّ الهجوم نفذه الجيش الإسرائيلي بـ 3 صواريخ استهدفت المعسكر جنوب دمشق.

ونقلت قناة الميادين عن مصادر خاصة ان التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة طبيعة الاستهداف الصاروخي لمستودع أسلحة في المعسكر عبر طائرة من الجو أو صواريخ أرض أرض أطلقت من الأراضي المحتلة.

إلا أنّ مصادر أمنية إسرائيلية نفت شنّ الهجوم وقالت: لم يحصل أي هجوم إسرائيلي، بينما رفضت مصادر (رسمية) إسرائيلية التطرق إلى الخبر.

الى ذلك قال العميد محمد عيسى، الخبير العسكري والإستراتيجي السوري، الأحد: إن الضربات الإسرائيلية باتت مقلقة للشارع السوري، وهى توضح مدى الترابط بين الكيان الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية داخل سوريا.

وأضاف عيسى لـ (سبوتنيك): في كل الحالات هناك ردات فعل سورية تجاه هذه الضربات، ولكن ليس بالضرورة أن يقابل السوريين كل ضربة بضربة موازية وبنفس التوقيت، فردود الأفعال السورية تحكمها اعتبارات كثيرة، قد تكون مواقف دولية أو ميدانية محلية على الأرض، والجيش السوري مشغول في مناطق مختلفة من سوريا، وإسرائيل تستغل مثل تلك الأمور، وتؤكد في كل مرة وقوفها مع المجموعات الإرهابية.

ولكنه أردف قائلاً: هناك معلومات مؤكدة بأن الجيش السوري بصدد تأهيل شبكات الدفاع الجوي، وهناك على ما يبدو قراراً روسياً بهذا الاتجاه، لإعادة هيكلة وتزويد الجيش السوري بمنظومة دفاعية كبيرة جداً ومتطورة، ربما تفي بهذا الغرض.



