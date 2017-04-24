وجاء التهديد في وقت انضمت فيه سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى مجموعة قتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بهدف إجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة موقع المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة. وقال مايك بنس نائب ترامب يوم السبت إن المجموعة ستصل (في غضون أيام) لكنه لم يكشف أي تفاصيل.

وقالت (رودونج سينمون) صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في تعليق لها : ان قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة.

وتحيي كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

ودأب الشمال على إحياء المناسبات المهمة باختبار الصواريخ.

وأجرت كوريا الشمالية خمس تجارب نووية بينها اثنتان العام الماضي وتعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ويمكنها الوصول للولايات المتحدة. كما أجرت سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وتصاعد الخطر الصاروخي والنووي الكوري الشمالي ربما يكون أخطر تحد أمني يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي توعد بمنع الشمال من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي وقال: إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك توجيه ضربة عسكرية.

* قلق ياباني كوري جنوبي

وتقول كوريا الشمالية إن برنامجها النووي يهدف إلى الدفاع عن النفس وهدّدت الولايات المتحدة بشن هجوم نووي ردا على أي عدوان. كما هددت أيضا بتدمير الأخضر واليابس في كوريا الجنوبية واليابان.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة: إن التصريحات الكورية الشمالية الأخيرة مستفزة لكن تبين في الماضي أنها جوفاء ويجب عدم الوثوق بها.

وأضاف في مؤتمر صحفي بتل أبيب: قبل أن تهدد كوريا الشمالية بضرب حاملة الطائرات الأمريكية اعتدنا جميعا سماع كلماتهم، ولم يثبت صدق كلماتهم.

* وتهدد استراليا بضربة نووية

كما هدّدت كوريا الشمالية، أستراليا بتوجيه ضربة نووية لها، منتقدة تصريح وزيرة خارجيتها جولي بيشوب، التي اعتبرت البرنامج النووي الكوري (خطرا شديدا) على بلادها.

واتهم أحد الناطقين باسم الخارجية الكورية أستراليا بانتهاج (تأييد أعمى) للولايات المتحدة.

وقال في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية الأحد: إذا كنتم وزير خارجية بلد ما، فعليكم الانتباه إلى اللغة التي تستخدمونها، وأن تتحدثوا عن جوهر القضية بعقلانية.

وحمّل المتحدث الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا: إذا واصلت أستراليا اتّباع التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل عزل وخنق كوريا الشمالية فسيكون ذلك بمثابة انتحار.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، قال على هامش زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى البلاد، إن النظام المتهور والخطير في كوريا الشمالية يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر.

وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها وتطوير أسلحتها وترسانتها في كلا المجالين في تحد لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

* مواطن أمريكي عالق في كوريا الشمالية

من جهتها قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية احتجزت مواطنا أمريكيا يوم الجمعة ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين المحتجزين في الدولة الشيوعية المنعزلة إلى ثلاثة.

وقالت الوكالة يوم الأحد: إن المحتجز كوري أمريكي في الخمسينات من عمره وجرى تعريفه باسم العائلة فقط وهو كيم مضيفة أنه كان في كوريا الشمالية منذ شهر لبحث أمور تتعلق بالمساعدات. وتم اعتقاله في مطار بيونغ يانغ الدولي وهو في طريقه لمغادرة البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها قولها: إن الرجل كان أستاذا سابقا بجامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا وهي جامعة في الصين المجاورة، لها فرع في بيونغ يانغ.



