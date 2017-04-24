وتشكل الاتفاقية منعطفا في عملية إعادة تصميم وتحديث مفاعل اراك للماء الثقيل وخطوة مهمة في استمرار تنفيذ الاتفاق النووي. ووفقا للاتفاقية، يقوم الجانب الصيني بالمراجعة والتحقق من التصميم الجديد لمفاعل اراك المصنع على يد الخبراء الايرانيين، ومطابقته للمواصفات ومعايير الأمان والسلامة الدولية

وتم اكمال مرحلة التصميم الأساسي للمفاعل في آذار/مارس من قبل الخبراء الايرانيين، وتم تسليم الجانب الصيني الوثائق التي اعدها الطرف الايراني للمرحلة المقبلة والتي تتميز بأهمية كبيرة.

ونظرا لكون الموضوع تخصصي ويتضمن تفاصيل فنية كثيرة، فقد جرت محادثات مكثفة خلال السنة الاخيرة بين الوفدين الايراني والصيني، اسفرت مؤخرا عن اعداد مسودة الاتفاقية في بكين قبل اسبوعين وجرى توقيع صيغة الاتفاق النهائي الأحد رسميا في فيينا.

هذه الاتفاقية سوف تمهد لعقود أشمل سيتم توقيعها لإحقا لاكمال وتدشين مفاعل اراك.

في سياق آخر اعتبر مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي مزاعم زمرة المنافقين الارهابية حول موقع بارتشين بانها مثيرة للسخرية، ونصح الادارة الامريكية بتجنب الوقوع في فخ العناوين الخاطئة، واكد انه ستتم متابعة جميع حالات نقض اميركا وتقاعسها حيال الاتفاق النووي في اجتماع فيينا الاسبوع المقبل.

وعلق مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ورئيس لجنة تنفيذ الاتفاق النووي سيد عباس عراقجي على تكرار الادعاءات البالية لزمرة المنافقين الارهابية حول وجود أنشطة نووية غير معلنة في منشآت بارتشين، ونشر هذه الادعاءات في عدد من وسائل الاعلام الغربية، معتبرا ان استمرار توجيه هذه الاتهامات البالية من قبل الزمرة المذكورة، مثير للسخرية وتكرار لسيناريو فاشل، ثبت بطلانه سابقا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي: بعد تفقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع بارتشين وتقريره حول عدم وجود ابعاد عسكرية محتملة في البرنامج النووي الايراني والذي ادى الى اغلاق الملف المزيف المعروف بأسم PMD وفضيحة زاعميه، فان لجوء زمرة المنافقين الارهابية مجددا الى هذا السيناريو الفاشل، مؤشر على عمق تخلف هذه الزمرة فكريا وسياسيا، ومحاولة يائسة من قبل المنافقين لتقديم خدمة للادارة الاميركية الجديدة، وتوفير مادة دعائية للمتطرفين في هذا البلد (اميركا) الذين يحاولون يائسين البحث عن ذريعة للخروج من الاتفاق النووي.

واردف يقول: إن زمرة المنافقين الارهابية والمنبوذة ليست لديها أي مكانة لدى الشعب الايراني مطلقا، وان الزمن الذي كان فيه المجتمع الدولي يولي اهتماما للعروض المضحكة لهذه الزمرة وتدليسها لحقيقة المباني الادارية على انها منشآت نووية، قد ولى منذ فترة طويلة.

ونصح عراقجي في الختام، الادارة الاميركية بتجنب الوقوع في فخ العناوين الخاطئة والملفات الملفقة المضللة من قبل الارهابيين وداعميهم الاقليميين الذين يروجون للتخويف من ايران (رهاب ايران).

وقال: إن هذا المسار جربته الادارات الاميركية المتعاقبة مرارا، واصيبوا بالفشل في كل مرة، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تقبل بأي ذريعة لعدم تنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل أي طرف من اطراف الاتفاق النووي لا سيما الادارة الاميركية، وسيتم مناقشة ومتابعة جميع حالات نقض العهود وتقاعس وتحدي الادارة الاميركية حيال الاتفاق النووي، اثناء اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1) في فيينا الاسبوع المقبل.







