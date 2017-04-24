أعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري، بان قطعا حربية جديدة ستنضم للقوة البحرية خلال العام الجاري.

وقال الادميرال سياري في تصريح للصحفيين مساء السبت بميناء انزلي في محافظة كيلان شمالي ايران: إن جدول اعمال القوة البحرية للعام (الايراني) الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس) يتضمن انضمام سفينة راجمة صواريخ ومدمرة وغواصة لأسطول الجنوب وسفينة راجمة صواريخ لأسطول الشمال.

واضاف: إن الدفاع عن الحدود المائية والحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في شمال وجنوب البلاد والمياه الدولية يعد أهم اولوية للقوة البحرية في مختلف الجوانب وعلى صعيد البحار.

وأكد بان القوة البحرية الايرانية تتواجد في المياه الدولية دوما على أساس القوانين الدولية.

كما أعلن قائد طيران حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رحماني، عن تسليم مروحيتين من طراز شاهد 285 و275، لشركة صناعة الطائرات الايرانية بهدف انتاج أعداد وفيرة منها.

فيما أعلن مدير عام مؤسسة الصناعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبدالكريم بني طرفي عن تسليم طائرة (كوثر) النفاثة للتدريب خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال اللواء عبدالكريم بني طرفي في تصريح له السبت: إن هذه الطائرة التي تم ازاحة الستار عنها تم تصميمها وصناعتها وفقا لحاجات سلاح الجو في مجال التدريب.

وصرح انه سيتم انتاج عدد من الطائرات التي يحتاجها سلاح الجو من هذا الطراز وتسليمها اليه مشيرا الى الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة بشأن توفير مستلزماتها واجهزتها.



