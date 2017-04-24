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رقم الخبر: 191930 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
السفير الفلسطيني يتحدث عن مشكلة أسرى المقاومة لدى العدو الصهيوني
خلال مؤتمر صحفي الاربعاء

السفير الفلسطيني يتحدث عن مشكلة أسرى المقاومة لدى العدو الصهيوني

يعقد صلاح الزواوي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية ايران الاسلامية، عميد السلك الدبلوماسي في طهران، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مراسلي وسائل الاعلام يتحدث فيه حول مشكلة أسرى المقاومة الفلسطينية لدى العدو الصهيوني وإضرابهم الشامل عن الطعام.

كما سيتحدث السفير عن آخر التطورات خلال هذا المؤتمر الذي سيعقد في مقر السفارة الكائن في شارع فلسطين – رقم 347 ، في الساعة 11:00 من صباح يوم الاربعاء المصادف 26/4/2017.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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