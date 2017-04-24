خلال مؤتمر صحفي الاربعاء السفير الفلسطيني يتحدث عن مشكلة أسرى المقاومة لدى العدو الصهيوني يعقد صلاح الزواوي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية ايران الاسلامية، عميد السلك الدبلوماسي في طهران، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مراسلي وسائل الاعلام يتحدث فيه حول مشكلة أسرى المقاومة الفلسطينية لدى العدو الصهيوني وإضرابهم الشامل عن الطعام.