اكد رئيس الجمهورية خلال كلمته امام المؤتمر الدولي للمجمع العالمي للمدن الاسلامية في مدينة قزوين على وجوب ان تكون عائدات المدن نزيهة ونظيفة ليس عبر سبل غير شرعية أو غير نزيهة، مشدداَ على ان الحكومة بصدد اعداد لائحة قانونية يتم بموجبها الكشف عن السبل المشروعة لتحصيل العوائد.

وكان الرئيس روحاني قد اعرب عن تعازيه في مستهل كلمته بمناسبة استشهاد الامام موسى الكاظم(ع). كما نوه في كلمته الى أهمية وصعوبة ادارة شؤون المدن والمواطنين وضرورة استخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المدن لتيسير ادارتها بصورة افضل ، مع الاخذ بنظر الاعتبار نسيج المدن الاسلامية وضرورة المحافظة على العمارة الاسلامية.

كما أكد الرئيس حسن روحاني على ضرورة الاهتمام ببناء المساجد والمدارس والمراكز التعلمية بالدرجة الاولى قبل دور السكن .

كما اشار الى تأثير ثقافات المجتمع على اساليب العمارة في البلدان المختلفة والتي تعتمد على ظروف ذلك البلد. وأكد على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في ادارة المدن وتنمية السياحة.



