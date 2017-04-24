كشف العضو في اللجنة القضائية والحقوقية في مجلس الشورى الإسلامي علي بختيار عن تغيير حكم عقوبة الإعدام بحق مهربي المخدرات وتبديلها الى الحبس المؤبد ما بين 25 سنة الى 30 سنة.

وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء قال علي بختيار أنه وبعد التصويت النهائي لمشروع الحاق مادة جديدة لقانون المخدرات سيتم تغيير حكم عقوبة الاعدام بحق مهربي المخدرات وتخفيفها الى الحبس المؤبد.

وأوضح النائب في مجلس الشورى الاسلامي أن هذا التعديل في قانون المخدرات يشمل فقط أولئك المهربين الذين لا يعملون مع عصابة أو شبكة تهريب جماعية و لم يقوموا بعمل مسلح خلال عملهم في هذا المجال.



