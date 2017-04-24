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رقم الخبر: 191927 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: محليات  
ايران تعرض إنجازاتها وتقدمها في معرض موسكو الدولي للجوفضاء

ايران تعرض إنجازاتها وتقدمها في معرض موسكو الدولي للجوفضاء

تعتزم الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاركة في معرض موسكو الدولي للجوفضاء المعروف بماكس 2017 ضمن مجموعة تضم خبراء ومختصين وشركات معرفية لعرض انجازاتها في هذا المجال.

وستعرض الجمهورية الاسلامية الايرانية في صالتها المخصصة بالمعرض المذكور احدث ما توصل اليه خبراؤها ومصانعها من تقنيات وانجازات في مجال الجوفضاء من قبيل صناعة الطائرات والطائرات المسيرة والاقمار الصناعية والصواريخ الحاملة ومشاريعها الفضائية الاخرى.
وتنطلق فعاليات معرض ماكس 2017 اعتبارا من 17 ولغاية 22 تموز / يوليو المقبل ويقام في المعرض الجوي في مطار م.م.كروموف في جوكوفسكي احدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ويكتسب هذا المعرض مكانة مرموقة بين المعارض العالمية المماثلة ويهدف الى عرض التقنيات المتطورة التي تمتلكها روسيا والبلدان الاخرى وفتح الاسواق وعقد الصفقات على صعد تنفيذ مشاريع مشتركة مع البلدان الاخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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