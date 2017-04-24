أكد السفير الإيراني لدى أنقرة محمد إبراهيم طاهريان أن إيران تتطلع الى تطوير العلاقات بين إيران وتركيا بشكل متوازن وفي جميع المجالات.

وخلال لقائه منظمي الأولمبياد الوطني الرابع للغة االفارسية في أنقرة، شدد على أهمية توازن العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الثقافي.

وإعتبر النسخة الرابعة لأولمبياد اللغة الفارسية بأنها خطوة عملية نحو توسيع العلاقات الثقافية بين طهران وأنقرة.

وتابع أن الرصيد الثقافي للبلدين من شأنه التمهيد للتواصل الثقافي العميق بين الجانبين معتبرا اللغة الفارسية عاملا مهما في تعزيز الاواصر الثقافية.



