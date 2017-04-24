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رقم الخبر: 191924 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
البنوك المصرية توفر 28 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية

البنوك المصرية توفر 28 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن البنوك العاملة في مصر وفرت 28 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء منذ تحرير سعر الصرف وحتى الـ10 من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن المصارف سددت اعتمادات مستندية بنحو 19 مليار دولار، كما فتحت اعتمادات بقيمة 9 مليارات دولار. ويعني ذلك أن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ قرار تعويم الجنيه يبلغ 28 مليار دولار، إذ يلجأ المستوردون عادة إلى تنفيذ صفقات الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في إطار خطة إصلاحات تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المنهك وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

 
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