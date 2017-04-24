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رقم الخبر: 191923 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
93ر6 مليار دولار.. عجز الميزانية السعودية بالربع الأول من 2017

93ر6 مليار دولار.. عجز الميزانية السعودية بالربع الأول من 2017

قال وزير المالية السعودي: إن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (93ر6 مليار دولار).

وأضاف محمد الجدعان، اليوم الأحد في بيان صحفي، أن التوقعات كانت تشير إلى عجز يبلغ 50 مليار ريال (33ر13 مليار دولار)، إلا أن التراجع جاء بدعم من نمو الإيرادات وتراجع المصروفات. وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (3ر237 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (5ر184 مليار دولار)، بعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (8ر52 مليار دولار).‏

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014.

 
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