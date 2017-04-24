أبدى وزير الدولة البرتغالي في الشؤون الدولية، جورج كوشتا أولفيرا، رغبة المصارف الحكومية والخاصة في بلاده بتعزيز التعاون مع المصارف الايرانية ومنها المصرف المركزي.

وأضاف أولفيرا، خلال لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ضمن زيارته لطهران يوم السبت، انه بالنظر لوجود البنى المالية والاقتصادية اللازمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فبإمكان البنوك البرتغالية اكتساب التراخيص من أجل الاستثمارات في ايران. واعتبر زيارته لطهران بأنها تهدف الى التعرف والحصول على المزيد من المعلومات حول التقدم الناجز في ايران. وأكد أولفيرا انه من أجل إدراك التطورات الاقتصادية في ايران ينبغي تعزيز زيارات الوفود الاقتصادية الأوروبية ومنها البرتغال الى طهران.

من جهته، نوه ظريف الى وجود طاقات مناسبة في مجالات التعاون بين البلدين، مبدياً رغبة طهران حيال توطيد العلاقات المصرفية مع البرتغال. واعتبر ان ايران ترغب في إزالة العوائق المصرفية وتمتين الأواصر الاقتصادية والمالية مع البلدان الأوروبية ومنها البرتغال.

وأشار ظريف الى الخطوات التي نفذتها ايران على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مشدداً على استمرار هذا النهج وجديته من قبل المسؤولين في البلاد.