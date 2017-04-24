جاء ذلك في رسالة وجهها اللواء باقري لمناسبة 22 نيسان / ابريل يوم المصادقة على النظام الداخلي للحرس الثوري من قبل المجلس الاعلى للثورة والذي يعرف بيوم تأسيس حرس الثورة الاسلامية.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ذكرى تاسيس الحرس الثوري الذي جاء بفطنة الامام الراحل لصون الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية حديثة التأسيس، واشاد بالتضحيات التي قدمها الحرس الثوري في طريق الحفاظ على الثورة والبلاد وحضوره الريادي والتضحوي في سوح الثورة وفي مرحلة الدفاع المقدس على مدى ثماني سنوات.

واضاف، ان الحرس الثوري اليوم وبدعمه ومواكبته للمقاومة الاسلامية في سوريا والعراق قد جعل نفسه "درع الامن" للشعب الايراني بل الامة الاسلامية، بحيث ان كلام الامام الراحل (رض) مازال ماثلا في كل مكان من البلاد وهو القائل انه "لولا الحرس الثوري لما كان اصبح للبلاد وجود".

واعتبر ان الدور المؤثر والمتالق للحرس الثوري تحقق بفضل الايمان والاخلاص والقيم المعنوية والبصيرة والعمل الثوري ومأسسة الروح الجهادية في هيكلية هذه المؤسسة المتميزة والمتقدمة وبتركيبه المتالق والمشرق مع سائر القوات المسلحة والدفاعية في البلاد وفي ظل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي)، قد تمكن من جعل قوة "الردع" والقدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية تتجاوز حدود ايران الجغرافية ويصدح صوت رسالة الثورة الاسلامية في الافاق.









