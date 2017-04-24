قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاءالدين بروجردي في إشارة الى الدور الهام الذي تقوم به الطاقة في العلاقات بين ايران وباكستان، قال: ان توقف مشروع مد خط أنابيب نقل الغاز الايراني الى باكستان المعروف بخط أنابيب السلام الذي يلعب دوراً مهماً في تطوير التعاون في مجال الطاقة، لا يمكن تبريره في الظروف الراهنة.

وأعرب بروجردي، خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق في طهران، أعرب عن أمله بأن تتخذ اسلام آباد خطوات لازمة في مسار إنجاز هذا المشروع. وأشار الى العلاقات الوطيدة والجيدة بين البلدين والأواصر المشتركة بين الشعبين الايراني والباكستاني على مر التاريخ، وقال: ان مجلس الشورى الاسلامي سيدعم بقوة مسار التطوير الشامل للعلاقات مع باكستان.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الوطني الباكستاني، خلال اللقاء، الى الطاقات الهائلة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، قائلاً: ان التوصل الى الاتفاق المصرفي بين البلدين واتفاق التوأمة بين مينائي جابهار الايراني وغواتر الباكستاني يشكلان خطوات هامة في الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى البلدين. وصرح صادق ان التعاون بين ايران وباكستان في مسار مكافحة الارهاب يعتبر أمراً ضرورياً وان دور البلدين في إرساء السلام والأمن في المنطقة لا يمكن إنكاره.