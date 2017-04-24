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رقم الخبر: 191919 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: ندعم فلسطين وسوريا والعراق بكل قوانا
مشيراً إلى أن السعودية بنظامها الفكري المنحط تسير في طريق الصهاينة

رئيس السلطة القضائية: ندعم فلسطين وسوريا والعراق بكل قوانا

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، دعمت شعوب فلسطين والعراق وسوريا بكل ما تستطيع.

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، دعمت شعوب فلسطين والعراق وسوريا بكل ما تستطيع.
وفي كلمة له يوم الاحد في اليوم الثاني للملتقى العام الـ 22 لقادة ومدراء قوى الامن الداخلي المنعقد بطهران، قال آية الله آملي لاريجاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت بكل ما تستطيع شعوب فلسطين والعراق وسوريا.
وفي جانب اخر من حديثه قال رئيس السلطة القضائية، ان السعودية بنظامها الفكري المنحط والسلفي تدعي السير على نهج النبي (ص) الا انها تسير في طريق الصهاينة ، وخلال الايام الاخيرة صرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني تحالف كيانه مع السعودية ومتانة العلاقات معها.
كما اشار آية الله آملي لاريجاني الى الامن المستتب في البلاد وقال، ان ارساء الامن في البلاد اليوم جزء منه ملقى على عتاق قوى الامن الداخلي وجزء آخر على عاتق القوات المسلحة والقوى الامنية الاخرى وينبغي القول بان الامن المتوفر في ايران منقطع النظير بالمنطقة.
ونوه الى الانتخابات القادمة في البلاد وقال، ان اصوات الشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية حاسمة وياتي ذلك في اطار القيم الاخلاقية والالهية.
واضاف، انه وفي الانظمة الليبرالية الديمقراطية، يدخل (الانتخابات) كل من يحمل فسادا اخلاقيا او يكون ثريا حقق الاموال بأية طريقة كانت. فيوم ياتي اوباما ويوم ترامب، وفي الانتخابات الاميركية فان الشيء الوحيد الذي يذهب ضحية هو الاخلاق والقيم الاخلاقية.
واكد مخاطبا القوات المسلحة الايرانية ومنها قوى الامن الداخلي، هنالك فرق بينكم وبين القوات المسلحة الاميركية التي ترتكب اي جريمة كانت.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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