أكد مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية أمير حسين زماني نيا، وفي معرض تعليقه على قلق بعض المستثمرين الأجانب بشأن عودة الحظر الى ايران، أكد انه في حال فرض حظر (جديد)، فانه لن يشمل ما سبقه من أنشطة تجارية في البلاد.

وأضاف زماني نيا، في تصريح له يوم السبت خلال اجتماع اللجنة التخصصية حول دراسة الصناعة البتروكيماوية الذي عقد على هامش الملتقى الدولي الثالث عشر للصناعات البتروكيماوية الذي أقيم في طهران، قائلاً: ان عملية استقطاب المستثمرين الأجانب واجهت تعثراً عقب التغيير الرئاسي في أميركا، مؤكداً في الوقت نفسه على تواصل المحادثات بين طهران والشركات الدولية وتنامي وتيرة هذه الجهود خلال الأيام القادمة.

ولفت مساعد وزير النفط الى توفر الثروات النفطية والغازية وحاجة 15 دولة جارة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكداً ان البلاد تنعم بطاقات إستثمارية مميزة من شأنها أن تحسن وضع التجارة والأنشطة الاقتصادية في الداخل.

وقال زماني نيا: ان المحادثات جارية حالياً بشأن المشاريع البتروكيماوية بين أصحاب شركات القطاع الخاص في ايران والمستثمرين الأجانب، مبيناً ان قيمة هذه المشاريع تبلغ 10 مليارات دولار.

وتطرق المسؤول في وزارة النفط الايرانية الى مفاوضات المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية في ايران مع مساعد وزير الطاقة الكهربائية العراقي، وقال: ان العقبات المصرفية ذات الصلة بهذا التعاون أزيلت حالياً، وعليه سيتم تصدير 14 مليون متر مكعب من الغاز الايراني الى بغداد قريباً.

هذا وأعلن مساعد وزير النفط عن إجراء المفاوضات مع شركة (توتال) في مجال توسيع القسم الـ11 لحقل بارس الجنوبي. وتابع زماني نيا، في تصريحات لوكالة الطلبة للأنباء، بأنه قد توقع الإتفاقية مع شركة توتال خلال شهر، حيث كانت تنتظر حدوث بعض التغييرات في واشنطن التي حدثت وتواصل مفاوضاتها للتوصل إلى إتفاقية.

من جانبه، أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنفط عن حسم إتفاقية نهائية بين وزارة النفط وشركة توتال النفطية في مجال تطوير القسم الـ11 لحقل بارس الجنوبي حتى 20 أبريل الحالي. وأشار علي كاردر إلى توقيع نحو 20 إتفاقية مع شركات دولية إلى جانب إجراء المفاوضات المكثفة مع شركة توتال لتوقيع إتفاقية حول تطوير القسم الـ11 لحقل بارس الجنوبي وتم تسوية المسائل المالية.

وانتهت أعمال الملتقى الدولي الثالث عشر للصناعات البتروكيماوية في طهران أمس الأحد بمشاركة 385 شركة محلية و86 شركة أجنبية .