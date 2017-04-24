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|رقم الخبر: 191917
|تاريخ النشر: نيسان 23, 2017
|الوقت: 17:56
|الاقسام: سياحة
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اكثر من 19 مليون سائح أجنبي زاروا إيران منذ عام 2013
اعلن مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي في الشؤون السياحية مرتضى رحماني موحد، ان 19 مليونا و 900 الف سائح زاروا ايران في الفترة بين 21 مارس 2013 حتى 20 مارس2016 .
وقدم موحد يوم الاحد خلال اجتماع «تنمية السياحة» قدم شرحا حول اداء حكومة التدبير و الامل في مجال تنمية السياحة مؤكدا على ضرورة الافادة من حركة السياحة لتنمية المستوى المعيشي لابناء الشعب.
وتابع قائلا انه وحسب المواصفات الدولية فإن عائدات البلاد من السياح الذين زاروا ايران خلال هذه الفترة (2013-2016) تجاوزت الـ 32 مليار دولار في القطاعات المعنية بالسياحة بما فيها النقل و الاقامة.
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