اكثر من 19 مليون سائح أجنبي زاروا إيران منذ عام 2013 اعلن مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي في الشؤون السياحية مرتضى رحماني موحد، ان 19 مليونا و 900 الف سائح زاروا ايران في الفترة بين 21 مارس 2013 حتى 20 مارس2016 .