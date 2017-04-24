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رقم الخبر: 191917 تاريخ النشر: نيسان 23, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: سياحة  
اكثر من 19 مليون سائح أجنبي زاروا إيران منذ عام 2013

اكثر من 19 مليون سائح أجنبي زاروا إيران منذ عام 2013

اعلن مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي في الشؤون السياحية مرتضى رحماني موحد، ان 19 مليونا و 900 الف سائح زاروا ايران في الفترة بين 21 مارس 2013 حتى 20 مارس2016 .

وقدم موحد يوم الاحد خلال اجتماع «تنمية السياحة» قدم شرحا حول اداء حكومة التدبير و الامل في مجال تنمية السياحة مؤكدا على ضرورة الافادة من حركة السياحة لتنمية المستوى المعيشي لابناء الشعب.
وتابع قائلا انه وحسب المواصفات الدولية فإن عائدات البلاد من السياح الذين زاروا ايران خلال هذه الفترة (2013-2016) تجاوزت الـ 32 مليار دولار في القطاعات المعنية بالسياحة بما فيها النقل و الاقامة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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