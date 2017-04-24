واضاف سورنا ستاري خلال لقائه ليو ياندونغ خلال زيارته لايران، انه نظرا لتوجه ايران على صعيد الاقتصاد المبني على المعرفة، فان هذا التعاون سيما في مجال العلم والتكنولوجيا قد أخذ طابعا جديدا.

وتطرق الى النمو العلمي والتقني في ايران خلال السنوات الاخيرة، وقال ان ايران احتلت المكانة الاولى على صعيد المنطقة في مجال انتاج المقالات العلمية، ما يكشف هذا الموضوع عن عزم ايران الجاد لاجتياز الاقتصاد المتكئ على النفط الى الاقتصاد القائم على المعرفة وعلى قدرات الكوادر البشرية.

واشار ستاري الى زيارته العام الماضي الى الصين على رأس وفد علمي، وقال ان الزيارة حققت نتائج مهمة سيما التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين دائرة الشؤون العلمية الايرانية ووزارة العلوم الصينية، وتمديد مذكرات التفاهم للتعاون مع اكاديمية العلوم الصينية وبدء مسار تنفيذ مذكرات التفاهم.

كما تطرق الى تطوير علاقات ايران العلمية والتقنية مع باقي الدول بعد الاتفاق النووي وقال : بعد زيارة الرئيس الصيني لايران والتوقيع على وثائق التعاون سيما وثيقة التعاون في المجال العلمي وتأسيس صندوق مشترك لطريق الحرير وتأسيس حديقة العلم والتكنولوجيا المشتركة، فان العلاقات بدأت تأخذ منحىً جديدا .

من جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الصيني، ان الهدف من زيارة ايران، تفعيل الاتفاقيات التي ابرمت خلال زيارة الرئيس الصيني لايران، واضاف ان ايران والصين بلدان صديقان وشريكان بعضهما للبعض الاخر، وبامكان تعزيز العلاقات بينهما على الاصعدة العلمية والتقنية.

وصرح ياندونغ اننا نسعى الى تطوير العلاقات مع نظرائنا في المجالات العلمية والبحثية والتقنية سيما مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار الى الفرص المناسبة المتاحة للتعاون الستراتيجي في المجالات العلمية والتقنية والثقافية والتجارية بين الطرفين، معربا عن امله في تطوير التعاون بين ايران والصين في هذه المجالات.



