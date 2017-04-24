ارتفع سعر النفط الخام الايراني الثقيل في الأسواق العالمية في الأسبوع المنتهي 14 مارس/ أبريل، أكثر من دولار و82 سنتاً وبلغ 53 دولاراً و10 سنتات.

وأفاد تقرير لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، نقلاً عن وزارة النفط الايرانية، بأن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً خلال الأسابيع المقبلة بعد احتمال موافقة الدول المصدرة للنفط على تثبيت الإنتاج.

أسعار النفط التي انخفضت الى أقل من 50 دولاراً، تسجل ارتفاعاً مرة أخرى لتصل بين 50 و55 دولاراً في المداولات الحالية. وكان معدل سعر النفط الخام الايراني الثقيل منذ بداية العام الحالي 2017 حتى الآن 51 دولاراً و75 سنتاً للبرميل الواحد. كما ارتفع سعر النفط الخام الايراني الخفيف بمقدار 99 سنتاً إلى 52 دولاراً و42 سنتاً للبرميل الواحد. وارتفع سعر سلة أوبك النفطية في الاسبوع المشار إليه الى 53 دولاراً و38 سنتاً للبرميل الواحد أي بزيادة قدرها دولار و79 سنتاً.