أكد مسؤولون في إيران والإتحاد الأوروبي، خلال إجتماع مشترك، على عزمهم لتطوير التعاون الثنائي في قطاعي الزراعة والتجارة .

وخلال أول إجتماع مشترك انعقد بين وزارة الزراعة الإيرانية والإتحاد الأوروبي في مقر الوزارة، أعلن أعضاء لجنة الزراعة الأوروبية عن استعدادهم لنقل التكنولوجيا والإبداعات في مجال الزراعة إلى إيران.

وأعرب المدير العام لشؤون الزراعة والتنمية القروية للإتحاد الأوروبي عن رغبته في توسيع التعاون والتجارة مع القطاع الزراعي الإيراني، قائلاً: ان الإتحاد مستعد للمساعدة على ترقية معايير المنتجات الغذائية في إطار تطوير التجارة مع إيران، فضلاً عن تقديم مساعدات في مجال الحبوب المعدلة والأجهزة الزراعية وأنظمة الري الحديثة وتقنية الدفيئات. وأكد المسؤولون الايرانيون، خلال اللقاء، على توسيع التعاون مع أوروبا في مجالات الزراعة والتقنية والبحوث وتطوير التجارة في مجال العقاقير النباتية.

إلى ذلك، أعلن رئيس أكاديمية العلوم المالية والمصرفية الايرانية، عن حضور 35 مصرفاً وشركة ومؤسسة مالية أوروبية في الملتقى التجاري والمصرفي الرابع لإيران وأوربا. وأضاف علي ديواندري، اليوم الأحد، ان الملتقى سيناقش مسار تطور التبادل المالي والمصرفي بعد عام من دخول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ والفرص الاستثمارية في ايران.